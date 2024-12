I migliori acquisti azzurri del 2024, al secondo posto….

Al secondo posto di questa mini classifica dei migliori 5 acquisti azzurri del 2024, troviamo: David Neres. L’attaccante brasiliano arrivato dal Benfica, è stato uno dei più sorprendenti in questa prima parte di stagione. Finora ha collezionato 15 presenze, 1 goal e 5 assist.

All’inizio non ha trovato tantissimo spazio, complici le buone prestazioni e anche le qualità difensive di Politano e Kvaratskhelia, ma nelle ultime 2 gare ha preso il posto proprio del fenomeno georgiano (infortunato) ed ha risposto in maniera eccellente.

Strappi, dribbling, velocità e tanta qualità per far innamorare subito i tifosi azzurri. Ha avuto una grande crescita in questi primi mesi a Napoli e piano piano potrà avere ancora più spazio. Deve migliorare sicuramente la fase difensiva, dove ha vinto solo il 40,7% dei duelli e sono solo 2 i contrasti riusciti.

E’ un calciatore che può ricordare il “primo” Lavezzi negli strappi e nei dribbling, gli basterebbe quel piccolo di cattiveria in più e potrebbe diventare ancora più devastante negli ultimi 30 metri.

La cosa certa, è che Neres ha iniziato a far ballare la Samba ai tifosi azzurri, e vorrà continuare a farlo ancora per molto.