IL VECCHIO O IL NUOVO – IL CONFRONTO – Buongiorno vs Natan

Buongiorno è stato forse l’acquisto più importante del Napoli; gli ha lasciato il posto Natan, che si è dimostrato non essere all’altezza

Alessandro Buongiorno, acquistato dal Napoli per ben 40 milioni di euro, è stato uno degli acquisti più azzeccati della scorsa sessione di calciomercato; il Napoli aveva assolutamente bisogno di un difensore come lui, dopo che nella scorsa annata la difesa azzurra faceva acqua da tutte le parti. Uno dei giocatori che faceva parte del reparto difensivo nella scorsa stagione, era proprio Natan; arrivato dal brasile per 10 milioni di euro, non ha rispettato quelle che erano le aspettative che c’erano su di lui al momento del suo arrivo.

Natan, un oggetto misterioso

Il difensore brasiliano, Natan, è arrivato a Napoli con speranze di fare bene e con il non facile compito di sostituire Kim, partito direzione Monaco di Baviera. Sappiamo tutti che la scorsa stagione del Napoli è stata complicata per diverse ragioni, tra i ben tre allenatori che si sono alternati i panchina e tutte le polemiche attorno a società e giocatori, ma probabilmente anche in un contesto più tranquillo, Natan avrebbe comunque inciso poco e non avrebbe trovato molto spazio. Per questa ragione, Conte appena arrivato a Napoli ha dato il via libera a una sua partenza; i tifosi azzurri non lo rimpiangono.

Buongiorno, leader della difesa di Conte

Il difensore, ex capitano del Torino, è stato trattato per tanto tempo dal Napoli prima poi della finalizzazione dell’affare; Conte lo voleva con sé a tutti i costi ed è stato accontentato. Buongiorno si sta dimostrando all’altezza del compito assegnatogli; era da già un paio di stagioni che per rendimento e carisma dimostrato in campo, meritava il grande salto in una big del nostro calcio. Il Napoli gli ha offerto questa possibilità e lui non se l’è fatta scappare. Grazie alle ottime prestazioni con la maglia azzurra, Buongiorno sta trovando spazio anche in nazionale, dove la concorrenza non manca.