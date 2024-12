Migliori acquisti azzurri del 2024, al quarto posto…

Al quarto posto di questa mini classifica dei migliori 5 acquisti azzurri del 2024, troviamo: Romelu Lukaku.

Il centravanti ex Chelsea, è arrivato per sostituire il bomber del Napoli dello Scudetto, Victor Osimhen. L’attaccante belga, finora ha collezionato 15 presenze condite da 6 goal e 4 assist. Voluto fortemente da Conte, l’allenatore che ha contribuito al gran salto di qualità di Lukaku ai tempi dell’Inter.

Big Rom è un grandissimo calciatore, adatto allo stile di gioco del tecnico azzurro e capace di legare il gioco con il resto della squadra. E’ stato forse un acquisto un po’ troppo costoso, considerando anche l’età dell’attaccante, ma le sue qualità non si discutono. Nell’ultimo periodo, è stato molto criticato (anche ingiustamente) per le sue prestazioni. Lukaku, è un attaccante che gioca per la squadra (essendo l’unica punta nel 4-3-3), ed è normale essere distante dalla porta avversaria. Abbiamo però visto come possono cambiare le cose se viene servito lungo la profondità, e se viene sfruttata la sua velocità insieme alla fisicità.

Per un calciatore della sua stazza fisica e per la sua età, senza preparazione estiva come tutta la squadra, è molto più difficile prendere ritmo e correre allo stesso modo degli altri.

La cosa che però conta, è che Big Rom dà tutto per la maglia e tutto per Antonio Conte che ha “scommesso” di nuovo su di lui. E se Conte, ha scommesso ancora una volta su Lukaku, sappiamo che l’ha fatto perchè sa cosa può fare il centravanti belga.