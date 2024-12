IL VECCHIO O IL NUOVO – IL CONFRONTO – McTominay vs Zielinski

McTominay è arrivato per sostituire Zielinski; i due sono molto diversi per caratteristiche, per questo motivo un paragone è possibile

Scott McTominay, acquistato dal Napoli per 30 milioni di euro nel corso della scorsa estate, è stato uno dei migliori acquisti della Serie A; giocatore totale, caratteristiche da centrocampista moderno. Zielinski, andato all’Inter a parametro zero, ha giocato a Napoli per ben otto stagioni; il polacco ha offerto un rendimento costante ed era uno dei titolari inamovibili con tutti gli allenatori che he avuto nella sua esperienza azzurra. Per questa ragione non era così facile e scontato sostituirlo, ma McTominay ci sta riuscendo in maniera ottimale.

Zielinski, eleganza ed efficacia

Il centrocampista polacco per anni ha deliziato i tifosi azzurri con la sua tecnica e la sua intelligenza dal punto di vista tattico; un giocatore funzionale a qualsiasi sistema di gioco, anche duttile dal punto di vista dei ruoli da poter ricoprire Per questo nel corso dei suoi anni a all’ombra del Vesuvio, qualsiasi allenatore si è seduto sulla panchina azzurra, è sempre stato tenuto in altissima considerazione. Zielinski con la maglia del Napoli, ha messo a segno ben 51 gol e servito 46 assist vincenti in 346 partite.

McTominay, un grande colpo

Scott McTominay, prodotto del settore giovanile del Manchester United, dalle parti di Old Trafford trovava poco spazio; nonostante diversi periodi nei quali con alcuni allenatori era tra i titolari, l’ormai ex allenatore dei Red Devils, Ten Hag lo vedeva poco. Per questa ragione, lo scozzese ha deciso di provare questa nuova esperienza, scegliendo Napoli come destinazione. Sicuramente la presenza di un allenatore dall’appeal internazionale come Antonio Conte ha agevolato la sua scelta; infatti i due si stanno trovando bene nel lavorare assieme, a tal punto che l’ex tecnico del Tottenham ha cambiato modulo per inserire anche lo scozzese. McTominay con le sue caratteristiche ha avuto un grande impatto sulla Serie A; si presenta come il prototipo del centrocampista moderno, che sa fare tutto. Corsa, inserimenti, assist, gol, abile nel gioco aereo; un titolare inamovibile nell’undici ideale di Antonio Conte.