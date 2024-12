Migliori acquisti azzurri del 2024, al quinto posto…

In questa mini classifica dei 5 migliori acquisti effettuati dal Napoli quest’anno, al quinto posto troviamo: Billy Gilmour. L’ex Brighton è arrivato la scorsa estate e finora ha giocato 11 partite in Serie A, collezionando 402 minuti. Il 23enne scozzese, è sicuramente un’ottimo sostituto e l’ha dimostrato durante l’infortunio di Stanislav Lobotka.

Calciatore in grado di darti il giusto equilibrio e di verticalizzare un po’ di più rispetto al centrocampista slovacco. Chiaramente, con una sola competizione da giocare (vista l’eliminazione dalla Coppa Italia), è più difficile per lui trovare spazio, specie se davanti ti ritrovi un calciatore come Lobotka che possiede le chiavi del centrocampo azzurro.

Ha sicuramente bisogno di più tempo per entrare nei meccanismi di Conte e minuti a disposizione per esprimere al meglio le sue qualità.