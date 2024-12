IL VECCHIO O IL NUOVO – IL CONFRONTO: Lukaku VS Osimhen

Lukaku, arrivato quest’estate, è stato voluto da Conte. Era chiamato a sostituire Osimhen in campo e fuori; mettiamoli a confronto

L’attaccante belga, Romelu Lukaku, è stato l’unico obiettivo per l’attacco del Napoli e di Conte; inseguito per tutta l’estate, alla fine è arrivato l’accordo con il Chelsea. Tanto che era importante il suo ingaggio, che la società azzurra ha deciso di portarlo a Napoli anche senza aver ceduto Osimhen, che si è poi accasato al Galatasaray solamente a inizio settembre. Una volta arrivato Lukaku, Conte ha potuto iniziare ad inculcare i suoi dettami tattici alla squadra e man mano che il tempo passava, Osimhen diventava solo un lontano ricordo. Mettiamo a paragone questi due grandi attaccanti, i quali hanno età, esperienze e curriculum molto diversi tra loro.

Osimhen, l’attaccante dello scudetto

Victor Osimhen arriva a Napoli nel 2020, dopo una lunga e dispendiosa trattativa con il Lille. Nel suo primo anno all’ombra del Vesuvio fa pochi gol e viene condizionato nel suo rendimento da diversi infortuni e dal covid; inoltre in quella stagione, il rapporto con l’allora allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, non era dei migliori. L’anno dopo arriva Spalletti, che nei suoi due anni a Napoli riesce ad esaltarne al massimo le sue qualità; se nella prima annata gli azzurri riescono solamente a sfiorare il tricolare, nella seconda lo vincono e con grande merito. Nell’anno dello scudetto, l’attaccante nigeriano segna 26 gol in campionato in 32 partite disputate; assieme a Kvara trascina dunque gli azzurri alla vittoria del campionato, 33 anni dopo l’ultima volta.

Osimhen si trovava alla perfezione con quella che era l’impostazione tattica di Spalletti; l’alleantore toscano faceva sì che la squadra facesse un grande possesso palla, ma poi quando si doveva verticalizzare sulla punta non si perdeva un attimo. Questo aiutò Osimhen nell’andare a segno parecchie volte nel corso della sua esperienza a Napoli, quando sulla panchina azzurra sedeva Luciano Spalletti. Nel suo ultimo anno in Italia, anche Osimhen delude come tutto il Napoli. Tra i pochi gol e comportamenti non esemplari, viene ceduto in prestito in Turchia.

Lukaku, il fedelissimo di Antonio Conte

Antonio Conte aveva già allenato Lukaku all’Inter; anche in quell’occasione lo volle fortemente con sé ed ebbe ragione. Nei due anni del tecnico salentino a Milano, Lukaku fu il protagonista assoluto, riportando lo scudetto a Milano dopo 11 anni. Una volta arrivato a Napoli, Antonio Conte voleva delle garanzie sul mercato, per poter essere competitivi sin da subito e il belga era in cima alla lista delle sue richieste. L’ex attaccante del Chelsea, ha girato per diversi club in Europa, giocando molto in Premier ma anche in Serie A; lo scorso anno ha giocato in prestito alla Roma, prima con Mourinho e poi con De Rossi.

L’obiettivo di Conte però era quello di far tornare Lukaku sui livelli di qualche anno fa, era un requisito fondamentale per poter prefissarsi obiettivi importanti già per questa stagione. Il belga sta ripagando la fiducia del suo mister, dato che fino ad ora ha segnato 6 gol e servito 4 assist in 15 patite di Serie A. Il gigante, classe 1993, offre una soluzione per i compagni in qualsiasi situazione; abile nel proteggere palla e far salire la squadra, negli anni è molto migliorato anche tecnicamente. Probabilmente non possiede più lo scatto bruciante di un tempo, ma per Conte è sempre meglio averlo con sé che ritrovarselo contro un attaccante del genere.