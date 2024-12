Il Napoli e Conte non giocano a nascondino

29/10/2024 dopo la vittoria a San Siro contro il Milan, Antonio Conte disse: “Noi non ci nascondiamo“.

03/12/2024 a due giorni dalla gara di Coppa Italia contro la Lazio, in conferenza stampa dichiara: “L’obiettivo principale è costruire qualcosa di solido”.

Sappiamo bene quale sia il reale obiettivo degli azzurri: tornare in Champions League ed essere finalmente una squadra capace di affermarsi anche in Europa. E’ anche chiaro però, che se ci si dovesse trovare ad entrare in Europa dalla porta principale, Antonio Conte farebbe di tutto pur di riuscirci.

Uno dei “problemi” è che tutti si ostinano a ribadire il concetto della vittoria. Otto mesi fa il Napoli non batteva il Bologna al Maradona, e adesso gli azzurri, vista la classifica, sembrano esser diventati la miglior squadra al mondo.

Il Napoli non è ne scarso e ne tantomeno la squadra migliore al mondo (almeno per ora), sta semplicemente percorrendo una nuova strada, con un nuovo allenatore e un nuovo spirito di gruppo.

Lo sfogo di mister Conte in conferenza, è più che comprensibile. Bisogna parlare di fatti veri e non di ipotesi.

Per quel che riguarda le “frecciatine” su chi è più favorito, è semplicemente un giochino che serve a mettere più pressione al proprio avversario. In questo caso, le pressioni andrebbero messe soltanto su chi ha alzato lo Scudetto la passata stagione.

Bisogna essere onesti e trasparenti, sia in positivo e sia in negativo. Bisognerebbe pensare al presente, alla gara di giovedì, alle curiosità sulla gara..

I trionfi e i successi, si costruiscono giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento e sacrificio dopo sacrificio. Ma soprattutto, tanti altri successi, possono prendere forma dalle cadute e dalle sconfitte.

Il Napoli la passata stagione è caduto, quest’anno si sta rimettendo in piedi. L’obiettivo rimane tale.

Se il club, la società e i calciatori devono crescere, deve crescere anche tutto il resto intorno.

Solo così, il Napoli può davvero diventare grande e pensare a vincere anno dopo anno.