Napoli, questa è una prova di maturità

Negli ultimi anni la Coppa Italia per il Napoli, è come se avesse avuto la minima importanza. Come se venisse costantemente sottovalutata come competizione, giocata tanto per. L’ultima Coppa Italia vinta dagli azzurri risale al 2020, quando sulla panchina sedeva Gennaro Gattuso. Dopo tutto ciò, il Napoli non è mai andato oltre gli Ottavi di Finale.

Atalanta, Fiorentina e Cremonese: queste le tre squadre che hanno eliminato gli azzurri negli ultimi 3 anni. Quella di Giovedì sera contro il Palermo, dovrà essere una prova di maturità, per il Napoli di Antonio Conte.

Sicuramente ci sarà un po’ di turnover (com’è giusto che sia) per provare qualche nuovo acquisto e dare spazio a chi, in questo inizio di stagione, ha avuto pochi minuti. Le cose che non devono mancare sono: l’attenzione e l’impegno. Oltre al campionato, giochi solo questa competizione.

Un trofeo che manca da 4 anni e che può dare una gioia a tutti i tifosi a fine stagione; è un obiettivo alla portata degli azzurri. E’ una prova per capire realmente gli obiettivi del Napoli.

Bisogna andare avanti e crescere sempre di più, fino a diventare finalmente grandi e vincenti.

Una volta per tutte.