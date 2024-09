L’opportunità da cogliere

Si è appena conclusa la gara Inter-Milan 1-2 per i rossoneri. Siamo alla quarta giornata di campionato.

E’ presto per fare pronostici o per dire, dove e come arriverà quella determinata squadra a fine stagione. Ma..

C’è già una piccola opportunità da poter cogliere ( e non si tratta di fuga scudetto). Il Napoli ieri ha guadagnato un punto importantissimo in casa della Juventus; meglio di zero. Sicuramente i punti persi non riguardano gli azzurri, bensì, la squadra di Thiago Motta.

La squadra di Conte ha mostrato grande attenzione e una solidità ritrovata in difesa; ora per gli azzurri, ci sono quattro partite, dove si può capire a che livello si può andare.

Monza, Como, Empoli e Lecce. Queste le prossime quattro partite degli azzurri. Avversari abbordabilissimi.. sulla carta.

Se gli azzurri riuscissero a fare bottino pieno in queste quattro gare, considerando qualche “problemino” nelle dirette concorrenti, questa stagione potrà essere molto più positiva rispetto a quella passata.

Se il Napoli è definitivamente guarito, si vedrà in queste quattro gare; bisognerà correre fino all’obiettivo.

E bisognerà farlo nel modo giusto: con la vittoria.