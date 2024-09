E’ la settimana di Juve-Napoli: il ritorno di Conte, l’opportunità di Thiago Motta

E’ la settimana di Juventus-Napoli, ma anche, quella di Antonio Conte. Se per i tifosi azzurri (e non) questa settimana sarà vissuta con sentimenti contrastanti, sarà lo stesso per il mister azzurro.

09/02/2021 l’ultima volta di Antonio Conte all’Allianz Stadium, quando sedeva sulla panchina dell’Inter. Stavolta ritornerà nello stadio in cui ha vinto 3 scudetti, con il Napoli. Sarà sicuramente emozionato, e ci sarà un’atmosfera sicuramente particolare…

Ma cosa possiamo aspettarci dalla gara di Sabato? Sicuramente un Napoli più attento, che cercherà di concedere di meno, rispetto a quanto concesso al Cagliari. Conte, emozioni a parte, avrà la stessa fame di sempre e un unico obiettivo: la vittoria.

Cosa aspettarsi dalla Juventus? Un gioco più preciso rispetto alle ultime due gare, più cattiveria sotto porta e capacità di mandare in gol Dusan Vlahovic. E’ il secondo grande match per Thiago Motta da allenatore dei bianconeri, in casa, contro il Napoli.

E’ il primo big match invece, del nuovo Napoli di quest’anno; gli azzurri arrivano da 3 vittorie consecutive (l’ultima volta è successo un anno e mezzo fa). I bianconeri invece, arrivano da 2 pareggi consecutivi contro Roma e Empoli in campionato: mentre in Champions, hanno esordito con una vittoria per 3-0.

Sarà un match importantissimo per entrambe le squadre, per vedere realmente a che punto sono dopo 4 giornate. Il Napoli per essere competitivo, la Juventus per ripartire.

Thiago Motta contro Conte.

Juventus contro Napoli.

90′ minuti di grande battaglia.