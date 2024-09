I 20 anni di De Laurentiis e del suo Napoli: storia e migliori acquisti

Il 10/09/2004 Aurelio De Laurentiis acquistò la SSC Napoli. Da quel giorno, sono passati 20 anni. Anni dove si è ritornati in Europa e ci siamo stati per 13 anni consecutivi, si è giocata la competizione di calcio più grande e bella al mondo: la Uefa Champions League. In questi 20 anni non solo si è tornati a vivere queste notti europee, ma anche a lottare per i primi posti in campionato. Abbiamo vinto 2 Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.

E, dopo 33 lunghissimi anni, il Napoli torna Campione D’Italia per la terza volta nella sua storia. Il primo scudetto dell’era De Laurentiis. Ci sono stati sicuramente tanti errori in questi anni, ma bisogna guardare anche e soprattutto il lato positivo della storia: se il Napoli ha vinto, gran parte è per merito di ADL. Se oggi l’allenatore degli azzurri è Antonio Conte e i calciatori acquistati (e quelli che sono rimasti) sono giocatori top, gran parte è merito di De Laurentiis.

In occasione di questi 20 anni, questa è una piccola formazione con i calciatori più forti acquistati da ADL.

Modulo scelto: (4-2-3-1)

Ospina, Di Lorenzo, Koulibaly, Kim Minjae, Albiol, Hamsik, Lobotka, Mertens, Callejòn, Higuain, Cavani, Kvaratskhelia.