“Sarà un Napoli Osimheniano”… e così è stato. Victor Osimhen sbarca a Napoli nel luglio del 2020. Ben 4 anni fa, dove ne sono successe davvero tante tra Covid, infortuni, etc. Negli ultimi 2 anni però, abbiamo assistito alla nuova versione dell’attaccante nigeriano.

Con l’arrivo di Luciano Spalletti, Osimhen diventa il punto centrale all’interno del progetto Napoli. Allenamenti specifici su controllo del pallone, nell’uno contro uno, e soprattutto, il tanto lavoro sul suo punto forte: la velocità.

Abbinare il tutto alla sua velocità, l’ha reso uno degli attaccanti più importanti a livello europeo. E’ riuscito a maturare tanto su questi aspetti. Su altri un po’meno..

Tralasciando i problemi della passata stagione, i vari permessi, le varie autorizzazioni concesse e i suoi sfoghi contro tutti..

Un po’ dispiace su come sia finita la storia tra Victor e il Napoli. Un’addio strano.. Che ha diviso i tifosi azzurri.

C’è chi lo odia per il suo comportamento negli ultimi mesi (giustificabile) e c’è chi lo continuerà a voler bene per tutte le volte in cui ha contribuito alla gioia dei tifosi.

Un po’ si sa… Se c’è odio, significa che c’è stato un sentimento importante. Soprattutto a Napoli, si potrà anche essere odiati, ma mai dimenticati.

E’ questo è il caso di Victor, colui che a Udine, il 4 Maggio 2023 ha realizzato il gol scudetto. Quello scudetto che mancava da 33 anni.

Le strade si sono divise, il rapporto si è un po’ rotto. Magari non si aggiusterà più.

La cosa certa però, è che Napoli ha dato a Victor e Victor ha dato a Napoli.

Quello che possiamo sperare infondo un po’ tutti, è che Victor Osimhen, possa un giorno diventare davvero grande.

Chi ama non dimentica. Anche in questi casi.