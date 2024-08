Napoli, non riesci a cancellare il tuo passato

“Alle prime difficoltà ci sciogliamo come la neve“, così Antonio Conte al termine di Verona-Napoli. Una frase sentita e risentita mille volte nella passata stagione. Una squadra che al minimo pericolo va in panico, come se subentrasse la paura di sbagliare e concedersi totalmente all’avversario.

Il Napoli dopo il vantaggio del Verona va in blackout mentale, si spegne totalmente. Si sa, non è facile lavorare sulla testa dei giocatori, specie se la metà della rosa è quella della passata e disastrosa stagione.

Certo, non è nemmeno bello e semplice partire con una batosta con 3 gol subiti, ma bisogna cercare di usare il fallimento dello scorso anno proprio per questo. Per evitare figure del genere, mercato a parte.

Bisogna riportare aria nuova e positiva all’interno dello spogliatoio azzurro, Antonio Conte non basta. Non può fare tutto da solo.