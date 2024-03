Con la testa altrove

Il Napoli spreca una buona occasione di portare a casa i tre punti contro un Torino ben messo in campo ma mai veramente pericoloso.

La squadra nel primo tempo è apparsa già con la testa a Barcellona. Le scelte di Calzona indicavano proprio quello. Preservare Traorè e Rrhamani in vista di martedì. Al loro posto Zielinski e Ostigard. Ma mentre il difensore norvegese è apparso in palla, il centrocampista polacco è ormai con la testa a Milano. Senza mordente, senza idee. appoggi facili e scolastici e mai un’iniziativa offensiva seria. neanche un triangolo più con i compagni riesce a fare. non sarebbe meglio provare Lindstrom in quel ruolo? Comunque il solo Kvara ha provato a tenere in piedi la squadra oggi. Un passo indietro rispetto alla Juve come grinta della squadra e di conseguenza un passettino in meno in avanti per la zona europea. Ora per gli azzurri diventa determinante la partita a Barcellona. Quella con il Torino era una gara da vincere che invece è stata affrontata con eccessiva sufficenza nella prima frazione di gioco regalando così 45′ agli avversari che si sono conquistati con l’aiuto anche delle parate di Milinkvoic Savic un punto prezioso. Ora testa alla Champions ma domenica prossima a Milano bisognerà andare con più convinzione per evitare brutte figure.