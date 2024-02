La risposta della squadra

Un pareggio contro il Barcelona lo avrebbero firmato tutti ieri. Tutti tranne Calzona perché sapeva che il Napoli non era la squadra vista in questi mesi ma era qualcosa di più. Ha avuto ragione il tecnico perché le risposte dalla squadra sono arrivate.

Tanta paura all’inizio con un Barcelona aggressivo che solo Meret ha fermato. Poche le occasioni degli azzurri ma tanto gioco e ripartenza dal basso senza buttare mai il pallone. Le idee ci sono ma la squadra deve velocizzare i meccanismi perché le basi per ripartire anche in campionato ci sono. La Champions porta tanta adrenalina ma adesso ci si dovrà confrontare con un campionato dove urge fare un filotto di vittorie se si vuole raggiungere l’Europa che conta. C’è tempo per prepare il ritorno con il Barcelona e magari con un’impronta di Calzona ancora più marcata e una fiducia maggiore nei propri mezzi.