Il Napoli cade a Roma e sprofonda al settimo posto.

Finisce in otto uomini il Napoli a causa dell’infortunio di Natan dopo le espulsioni di Politano e Osimhen. Una punizione severa quella subita all’Olimpico. Alla squadra manca brillantezza e di questo ne soffre il gioco e la manovra offensiva. Bisogna che i giocatori capiscano che è ora di voltare pagina. Mazzarri deve riuscire a rimettere in forma i suoi uomini migliori e deve forse anche farli ruotare in modo da portarli con opportuni richiami ad uno stato migliore di forma. Il regalo di Natale che adesso cerca Mazzarri e riuscire ad avere giocatori nuovi sia nella lista della stessa, dopo l’addio di Elmas e degli altri che andranno, ma anche giocatori nuovi nella testa che devono ritrovare se stessi e guardarsi faccia a faccia.

È notte fonda per il Napoli che non trova più la sua stella cometa che gli indichi la via. Sarà un Natale amaro per i tifosi azzurri ma non c’è tempo per le proteste contro gli arbitri o piangere sugli errori. Bisogna compattarsi e trovare una luce in questo cammino sempre più in discesa libera che va fermata per risalire prima che sia impossibile. Servono di certo acquisti ma serve anche riprendere a lottare per onorare lo scudetto sul petto conquistato con merito e che adesso sembra solo una congiunzione astrale irripetibile.