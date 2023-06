Un racconto del Mondiale Under 20 di Giuseppe Ambrosino

Si è da poco concluso il Mondiale Under 20, disputatosi in Argentina. In quest’edizione, l’Italia ha brillato di luce propria, mostrando al mondo talenti che faranno parlare di sé, come Cesare Casadei (miglior giocatore del torneo), Tommaso Baldanzi e Simone Pafundi. Tra i tanti giocatori interessanti, figura Giuseppe Ambrosino, attaccante di proprietà del Napoli, che in questa competizione ha trovato spazio ripagando in più di un’occasione la fiducia del tecnico Carmine Nunziata. Soprattutto, questa manifestazione potrebbe aver gettato le basi per un’evoluzione calcistica del centravanti di Procida.

Il Ct infatti, non lo ha schierato come il classico numero 9, ma gli ha assegnato compiti utili per il lavoro di squadra. Ambrosino ha giocato al fianco di un altro attaccante più fisico, trovando la sua collocazione più lontano dall’area di rigore, così da favorire gli inserimenti di Casadei e Baldanzi. In più, è entrato spesso nel vivo della costruzione della manovra offensiva, trovando degli spunti molto interessanti. Indicazioni che ha eseguito alla perfezione, combinando abilità nel gioco associativo, quantità, qualità e tanta dedizione. Una trovata interessante da parte del tecnico, che ha permesso al talento napoletano di rendere molto bene e di essere uno dei principali ingranaggi dell’ottima spedizione in terra sudamericana.

Complessivamente, Ambrosino ha giocato 6 partite su 7, tutte da titolare, totalizzando un gol e due assist. A questi numeri, che ad un occhio distratto possono apparire come scarni per un attaccante, va aggiunto il tanto lavoro per i compagni di Nazionale. Chi non ha visto le gare in questione, difficilmente potrà rendersi conto di quanto il suo lavoro sia stato positivo.

Il racconto degli incontri

Il primo match disputato da Ambrosino è stato il secondo, in cui gli azzurrini hanno sfidato la Nigeria. L’attaccante infatti, non ha giocato nemmeno un minuto nella gara inaugurale vinta per 3-2 contro il Brasile. Nella sfida in questione, persa con il risultato di 0-2, il calciatore ha mostrato un rendimento sufficiente, giocando per un’ora abbondante. L’esplosione però, arriva nell’incontro successivo contro la Repubblica Dominicana, decisivo ai fini della qualificazione agli ottavi di finale. In quest’occasione, il centravanti è figurato tra i migliori in campo, partecipando a due gol sui tre del risultato finale. Prima, ha realizzato un assist sugli sviluppi di un calcio d’angolo per Casadei, poi, ha egli stesso siglato un gol non banale, portando la Nazionale sul 2-0. Tra l’altro, avrebbe realizzato anche un secondo bellissimo assist, stavolta per Montevago. Il gol in questione però, è stato annullato in maniera discutibile dall’arbitro.

Un livello di prestazione molto alto, che Ambrosino ripeterà anche nella partita degli ottavi contro l’Inghilterra. Stavolta, il talento di proprietà del Napoli ha servito un golosissimo assist di esterno per Baldanzi: un tocco fantastico, degno di un gran rifinitore, che ha messo fuori causa la difesa inglese e ha permesso al trequartista dell’Empoli di andare in rete. Ne è seguita poi una partita non semplice, risolta da un rigore di Casadei nei minuti finali. Nelle successive uscite, l’attaccante non figurerà più nelle partecipazioni ai gol, ma vedrà esaltata maggiormente la sua capacità nel lavoro di squadra.

I quarti di finale hanno visto l’Italia fronteggiare la Colombia e vincere per 3-1. Una delle gare giocate meglio dagli uomini di Nunziata, tanto da non essere mai in discussione. Anche in quest’uscita, Ambrosino ha giocato una gara intelligente, combinato quantità e un buon livello di qualità. Il suo lavoro, ha permesso a Casadei, Baldanzi ed Esposito di poter rendere al meglio. Certe caratteristiche possono fare la differenza in un calciatore moderno. Oggi non serve saper fare solo una cosa, ma sapersi divagare in più compiti. E in questo, il calciatore partenopeo è assolutamente pronto.

La semifinale con la Corea del Sud è stata una gara più complicata, sporca e combattuta per gli azzurrini. Le difficoltà della difficile sfida hanno coinvolto anche Ambrosino, che non ha avuto vita facile come in precedenza. La sua risposta però non si è fatta attendere. L’attaccante è cresciuto alla distanza con grande personalità, facendo a sportellate a più non posso, e guadagnando il calcio di punizione che ha permesso a Simone Pafundi di siglare il gol che ha aperto le porte alla finale del Mondiale.

Nell’ultimo atto contro l’Uruguay però, l’Italia ne è uscita sconfitta. I calciatori della Celeste sono arrivati in una condizione fisica migliore degli azzurrini, che però hanno combattuto fino all’ultimo, subendo un gol poco fortunato nel finale. Una gara molto difficile, che ha visto la squadra di Nunziata rendere di meno del solito, e con loro Ambrosino. La sconfitta conclusiva però, non deve cancellare l’ottimo percorso degli azzurrini che, arrivati non da favoriti, hanno disputato un ottimo Mondiale di categoria, lanciando un importante segnale a chi crede che in Italia non ci sia talento.

Dunque, quale futuro attende Ambrosino? Sicuramente, dovrà trovare più spazio nei club. Non è una novità il fatto che tanti giovani, tra cui lui, non giochino molto. L’attaccante partenopeo ha collezionato pochi gettoni nei due prestiti tra Como e Cittadella in Serie B, in quella che poteva essere un’annata importante per prepararlo al meglio per dei palcoscenici più importanti. Il talento c’è, e non va smarrito o ridimensionato per qualche prestazione negativa. Competizioni del genere sono lo scenario adatto per far vedere quanto un giovane possa avere grandi abilità. Ora che le sue qualità sono saltate agli occhi di un pubblico più ampio, è il momento di crederci. Ambrosino ha tutto per poter disputare una carriera importante, tocca però dargli la fiducia che merita, come fatto da mister Carmine Nunziata a questo Mondiale Under 20.