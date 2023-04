Milan-Napoli, tutti i precedenti in terra rossonera e la storica rivalità

La loro prima sfida nei quarti di Champions. L’ultima volta che si sono affrontate in una sfida di quarti è stato nel 2018/19 in Coppa Italia, dove il Milan ebbe la meglio passando il turno. Eppure, Milan-Napoli è un classico del nostro campionato, è una di quelle partite che tocca i cuori dei più nostalgici, coloro che hanno vissuto le battaglie tra il Napoli di Maradona e il Milan di Sacchi, che negli anni ’80 infervoravano le domeniche calcistiche. Facciamo un breve excursus di tutti i precedenti in campionato in terra rossonera, dagli anni ’80 ai giorni nostri, con annesse gioie e dolori dei partenopei. Erano gli anni ’80, scoppia il Totonero, il Milan coinvolto nello scandalo, finisce in Serie B. Nel ’81-82 retrocede di nuovo, questa volta in campo. Per vedere Milan-Napoli bisognerà attendere la stagione ’83-84. In quegli anni, ci sarà la svolta per entrambe le squadre: il Milan passa alla presidenza di Silvio Berlusconi, al Napoli, invece, arriva il Dio del calcio, Diego Armando Maradona. Da lì saranno sfide titaniche, divenendo in più occasioni, anche battaglie per lo scudetto. Nella stagione ’85/86, con Maradona, il Napoli batte il Milan, a San Siro, per 2-1. Sarà l’unica volta, nemmeno Maradona, riuscirà a battere più i diavoli in casa propria. Nella stagione 89/90, sfida scudetto tra le due squadre, il Milan rifila tre gol agli azzurri, ma questo non basta, lo scudetto va al Napoli. Dopo l’epopea maradoniana, la musica non cambia per il Napoli a Milano. Nel ’91-92, ennesima sfida scudetto tra il Milan di Capello e il Napoli di Ranieri, seconda in classifica. Gli azzurri vengono stracciati da un penta-trick dei rossoneri. Sono anni claudicanti per un Napoli che non riesce a vincere; ma anni gloriosi per un Milan che sembra essere una vera macchina da guerra. Nel ’98 il Napoli retrocede, ma il club ritorna in Serie A nel ’99. Da lì, trascorrerà una decade per un’altra sfida scudetto tra le due squadre, a San Siro, nel 2010/11, con la vittoria rossonera. Tra sconfitte e pareggi, per un Napoli vincente al Meazza, bisognerà attendere 27 anni dopo Maradona, con un altro argentino, Gonzalo Higuain, nel 2013/14. Nella stagione successiva 2014/15, il Napoli inciampa di nuovo e perde per 2-0. Ma da allora, il Napoli non ha più perso a Milano, due vittorie nel 2015/16 e 2016/17. Nelle successive tre stagioni, due pareggi. Infine, gli azzurri sono tornati vincenti in terra rossonera nelle ultime tre. L’ultima vittoria del Napoli a Milano, risale al 18 settembre 2022, firmatasi con i gol di Politano e Simeone.