3 aprile 2012, l’ultima volta dei rossoneri ai quarti

Sono trascorsi poco più di due lustri dall’ultima qualificazione dei diavoli ai quarti di Champions League. Era il 2012, nel club rossonero militavano i migliori giocatori in circolazione, molti dei quali, avrebbero indi a poco, chiuso un’era. Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Pippo Inzaghi, sono solo alcuni di loro. Sono stati undici anni di delusioni, illusioni, ma soprattutto, cambiamenti. In quell’anno, il Milan, guidato da Massimiliano Allegri, incontrò ai quarti il Barcellona di Guardiola. Era il 28 marzo, partita di andata, finisce con un pareggio al Meazza. La disfatta rossonera arriva nella partita di ritorno, al Camp Nou. I blaugrana battono i diavoli con un 3-1. Quella sera, il Milan scende in campo con un (4-3-1-2) contro il (4-3-3) del Barcellona con il tridente Cuenca, Messi, Fabregas. Un Barcellona decisamente più offensivo dell’andata. I blaugrana rifilano tre gol ai rossoneri, due rigori trasformati dalla Pulce. Per il Milan c’è Nocerino, ma non basta, il gol decisivo di Iniesta pone fine alle speranze rossonere. L’agognata semifinale fu una chimera per la squadra rossonera che, nonostante tutto, dimostrò di non essere così inferiore rispetto alla propria avversaria. Era il 3 aprile 2012, quella sarà l’ultima volta dei rossoneri ai quarti di Champions, fino ad oggi.