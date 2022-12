In questa stagione, c’è stata una pausa anomala dovuta al mondiale in Qatar, la prima volta nella storia della competizione iridata che si svolge in autunno inoltrato.

E gli azzurri sono stati non grandi protagonisti, ma hanno fatto parlare di loro in questa rassegna iridata e ora faremo un bilancio dell’esperienza mondiale degli azzurri.

Al 5° posto, dunque in fondo a questa classifica, va messo il Messico di Hirving Lozano, uscito ai gironi a scapito della Polonia e capace di vincere solo una partita su tre.

Il Chucky attendeva da tanto questa competizione, in quanto non solo rappresentare la propria Nazione al Mondiale è sempre un grande orgoglio, ma anche perché poteva essere un ottima vetrina internazionale per attirare le attenzioni di qualche club su di lui data la scadenza del suo contratto a giugno 2024.

Ma, la versione vista di Lozano è stata una versione sbiadita: sempre fuori dal gioco, mai in partita, soprattutto con Polonia e Argentina, dove è stato anche sostituito, e mai in grado di incidere con i suoi scatti e le sue accelerazioni 1vs1.

Un’occasione persa per Lozano e i messicani, che cercheranno di fare meglio nella prossima edizione casalinga, ma per il giocatore del Napoli potrebbe anche essere uno stimolo in vista della ripresa del campionato, dove ripartirà il ballottaggio con Politano.