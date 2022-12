I goal più belli del 2022 – Al quinto posto il gol di Fabian Ruiz contro la Lazio per agganciare il Milan

27 Febbraio 2022, il Napoli affronta all’Olimpico la Lazio di Sarri, con la possibilità di agganciare il Milan in vetta alla classifica. Il match appare subito complicato per gli azzurri, che nel primo tempo soffrono un pò il gioco della Lazio. I biancocelesti infatti hanno due ottime chance per sbloccarla con Luis Alberto e Felipe Anderson. Nel secondo tempo il Napoli approccia con un altro piglio ed alla prima vera occasione la sblocca con uno dei due gol su azione dello scorso campionato di Lorenzo Insigne. Da quel momento gli azzurri sembrano poter controllare il match ed hanno due ottime chance per raddoppiare con Insigne e Politano. Ma all’ 88esimo sembra arrivare la beffa. La Lazio pareggia con Pedro che manda in rete un tiro al volo che Ospina non riesce a togliere dalla porta. Un’altra occasione persa di agganciare il primato sembra incombere sugli azzurri, ma a circa 20 secondi dalla fine del match accade l’episodio. Il Napoli recupera palla a centrocampo. Ounas serve Elmas che parte palla al piede e la scarica su Insigne. Il capitano sembra pronto per provare il tiro a giro, ma serve l’accorrente Fabian Ruiz che con un tiro ad effetto che passa tra palo e mano di Strakosha fa 1-2. Il Napoli vince quella partita ed aggancia in vetta il Milan, ad una settimana dalla sfida scudetto del Maradona, che poi gli azzurri perderanno 0-1.