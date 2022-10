Top&Flop – La zampata di Osimhen traccia la via per i 3 punti

Vince il Napoli allo stadio Olimpico di Roma per 0-1 sui giallorossi. Partita molto bloccata e molto difficile per i partenopei che hanno dato prova di grande concentrazione e concretezza.

TOP – OSIMHEN: Ottima partita per il 9 nigeriano che dopo essersi divorato un gol in contropiede, si rifà benissimo sfruttando uno straordinario pallone di Politano, prima addomesticandolo e poi calciando sul secondo palo da grande attaccante. Oltre al gol decisivo, battaglia contro i tre giganti difensori della Roma ed è prezioso nel ripiego difensivo.

FLOP – NDOMBELE: Non disastrosa la sua prova, ma nemmeno esaltante data la quantità di palle perse mettendo a serio rischio la retroguardia azzurra. Ancora altalenante la sua prestazione in campionato e durante la gara stessa: infatti si è reso protagonista di un rigore assegnato dal direttore di gara, poi tolto dal VAR, dopo una grande giocata con tunnel in mezzo a due avversari. Da rivedere la sua condizione fisica.