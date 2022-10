Il Napoli a Cremona per continuare a sognare

Un altro test importante per gli uomini di Spalletti dopo la grande prova in terra olandese contro l’Ajax. Vietato sbagliare, questa è la linea da seguire per i partenopei per continuare a sognare in campionato e per prepararsi anche mentalmente al ritorno contro l’Ajax, che può già determinare una possibile qualificazione. A Cremona sarà tutt’altro che facile, si sa, le piccole squadre contro le big cercano sempre di fare bella figura magari chiudendosi anche in difesa per 90 minuti. Dovrà essere abile Spalletti a preparare bene la partita e a mantenere alta la concentrazione, non pensando già a mercoledì. Il Napoli si troverà difronte una Cremonese galvanizzata dal buon pareggio contro un’altra squadra del sud, il Lecce. Gli uomini di Alvini sono in cerca di continuità per conquistare quanto prima punti salvezza importanti per stare tranquilli in classifica. Dovrebbero esserci alcune modifiche di formazione in difesa, dove potrebbe giocare dal primo minuto Zanoli, al posto di uno stacanovista Di Lorenzo. Riposo anche per Rrahmani , con Ostigard pronto a subentrare. A centrocampo Ndombele darà un turno di riposo a Zielinski, in attacco pronto al rientro Politano.