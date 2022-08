Con ben trentaquattro coppe di Scozia sarà il Glasgow Rangers la prossima avversaria europea del Napoli. Dalle urne del sorteggio di giovedì 25 agosto infatti il club azzurro ha pescato nel suo girone di Champions: Ajax, Liverpool e Rangers. Proprio quest’ultimo club, uno dei più ostici nella quarta fascia, è stata l’ultima finalista di Europa League nella scorsa stagione. Ha visto infrangere il proprio titolo europeo soltanto in finale con l’Eintracht Francoforte ai calci di rigore: 5-4 per i tedeschi.

I leoni scozzesi

I ”leoni” di Scozia. Così sono definiti i calciatori che indossano la maglia della squadra di Glasgow. Il Rangers è il secondo club professionistico al mondo a detenere più trofei: ben 117 trofei nel proprio palmarès. Il leone è anche il loro simbolo sociale con la loro prima maglia rigorosamente blu. Club storico di calcio, nati nel 1872 e rifondati di recente… nel 2012! Stadio imponente quello di Glasgow: l’Ibrox Stadium che conta ben 55mila posti a sedere!

Lo stato di forma

Ben quattro vittorie nelle prime cinque in campionato per il Rangers. Secondo in classifica al momento, prima di loro ha fatto meglio solo il Celtic. 10 gol fatti e solo 3 gol subiti. La qualificazione in Champions è arrivata solo recentemente grazie alla vittoria ai playoff contro il Psv Heindovhen. Una vittoria di misura grazie alla vittoria in trasferta al ritorno per 1 a 0 che gli ha permesso di arrivare alle urne ed incontrare il Napoli. Nell’ultima stagione di Scottish Prem. 2021/2022 i Rangers sono arrivati secondi ad 89 punti vedendosi soffiare il titolo dai rivali del Celtic che hanno ottenuto ben 89 punti.

L’11 titolare:

RANGERS (4-3-3): McLaughlin; Tavernier, Sands, Goldson, Barisic; Lundstram, Davis, Lawrence; Tillman, Colak, Kent. All. Van Bronckhorst.

Insomma, per il Napoli non sarà proprio una passeggiata in Scozia.