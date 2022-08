L’infortunio di Demme apre le porte alla grande opportunità per Gaetano

L’infortunio di Demme si è rivelato più grave del previsto. L’italo-tedesco dovrà star fuori diverse settimane. Probabilmente ritornerà a disposizione di mister Spalletti soltanto a partire dalla gara con il Torino. Dunque ne salterà almeno 8 di match. 6 le partite di campionato e 2 di Champions. L’allenatore toscano di certo non farà i salti di gioia. Il mediano del Napoli non è di certo un giocatore di prima fascia nell’11 titolare di Luciano Spalletti, eppure ha sempre rappresentato un grande polmone di ricambio per la rosa azzurra. Il giocatore è sempre risultato decisivo nel far rifiatare Lobotka, che nonostante la forma fisica eccezionale dimostrata nella prima di campionato, avrà sicuramente bisogno di riposo. Inoltre, è un calciatore di esperienza internazionale, in grado di dare una sicurezza che in pochi possono garantire. Considerando il tipo di campionato a cui ci troveremo di fronte, la sua presenza sarebbe stata ancora più rivelante in questa stagione. Tante partite ravvicinate che non lasceranno dubbi: dovranno giocare tutti, quest’anno più che mai non si parlerà di titolarissimi.

L’infortunio

Ma di cosa si tratta esattamente l’infortunio che ha subito Diego Demme? Come riportato dall’edizione odierna del CdS ‘‘gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato una infrazione del cuboide del piede sinistro”. Non erano rassicuranti le prime sensazioni dopo la botta ricevuta in allenamento. Ed aveva così lasciato in anticipo la seduta.

Dalla sciagura all’opportunità. Gianluca Gaetano scalda i motori

Il numero 70 del Napoli si trova di fronte ad una grande opportunità per la propria carriera. Gianluca Gaetano, infatti, non era destinato a giocare molti minuti con la maglia azzurra in questa prima parte di stagione. La società, proprio per questo motivo, stava valutando la possibilità di lasciar andare via in prestito uno fra lui e Zerbin per permettergli un minutaggio maggiore. Ma l’infortunio di Diego Demme cambia tutto. Il giovane di Cimitile avrà una grande opportunità per mettersi in mostra quando lo slovacco avrà bisogno di riposo. Ed è qui che potrà dimostrare tutto il suo valore. Da qui a gennaio potrebbero cambiare quindi molte cose nello scacchiere azzurro. Gaetano, che quel ruolo lo ha già occupato in maniera eccelsa alla Cremonese in B, potrebbe trovare definitivamente la sua collocazione nella rosa dei ”15” di Spalletti. Demme a quel punto nel mercato di riparazione potrebbe anche andar via. Il Napoli avrebbe così colto l’opportunità per crearsi il mediano del futuro direttamente in casa propria. Staremo a vedere.