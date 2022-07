Kepa Arrizabalaga (27 anni) e Armando Broja (20 anni) sono i due gioielli londinesi che testimoniano l’asse caldo fra Napoli e Londra, sponda Chelsea. Il passaggio ufficiale di Kalidou Koulibaly ai ”blues” e i precedenti affari Jorginho e Sarri, ne danno più che una certezza. De Laurentiis, infatti, è riuscito a stringere i rapporti anche con la nuova proprietà del Chelsea di Todd Boehly dopo l’addio di Abramovich. Il club di Premier, però, con i primi due colpi di mercato Koulibaly e Sterling, ha la necessità di alleggerire il monte ingaggi della rosa e gestire uno spogliatoio che potrebbe creare problemi durante il corso della stagione.

Arrizabalaga.. il portiere-regista che cerca Spalletti

Lo spagnolo Kepa è stato uno dei grossi investimenti della vecchia proprietà.. ma anche un grande buco nell’acqua. Arrivato a Londra nel 2018 per una cifra vicina agli 80 milioni di euro dall’Athletic Bilbao, non ha mai stupito. Con l’arrivo di Edouard Mendy ha perso il posto da titolare, collezionando solo 4 presenze nella scorsa stagione in Premier. Il basco ha dato la propria disponibilità a rimettersi in gioco in un club che disputa la Champions e il Napoli potrebbe fare al caso suo. L’unico (e non piccolo) problema riguarda lo stipendio. Il numero 1 del Chelsea guadagna 9 milioni di euro e il club londinese dovrebbe accollarsi più della metà dello stipendio per lasciarlo partire. La situazione è complicata ma De Laurentiis è convinto di poter regalare a Spalletti un grande portiere abile con i piedi facendo pressione sulla volontà del giocatore.

Un gigante albanese che stuzzica ADL

Nell’ultima stagione in prestito al Southampton 9 gol e 1 assist in tutte le competizioni. Si tratta di Armando Broja, il gigante albanese che che stuzzica e non poco Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. Alto 1,91 è l’ideale vice Osimhen: attacco della profondità e un gran senso del gol, con una potenza di tiro che pochi giocatori al mondo hanno avuto alla sua età. L’albanese potrebbe essere il futuro sostituto di Osimhen nel caso in cui nel prossimo mercato arrivassero i 110 milioni richiesti dal club azzurro. La valutazione del Chelsea non spaventa i partenopei, con 20 milioni più bonus si potrebbe chiudere. Stessa cifra che il Napoli riverserebbe su Simeone nel caso l’affondo non andasse a buon fine.