Merci, Faouzi! Grazie assaje!

E il fatidico giorno è arrivato: il 30 Giugno racconta non solo la fine della stagione 2021/2022 ma anche quella del rapporto che legava Faouzi Ghoulam al Napoli. Oltre alle scadenze che stanno destando maggior rumore (Ospina, Mertens) e le possibile partenze di (Koulibaly, Fabian Ruiz) oggi in punta di piedi lascia lo spogliatoio azzurro anche il nostro caro Faouzi. Ebbene sì, da leader silenzioso quale è stato l’algerino in queste stagioni anche la sua partenza sembra avvenire sottotraccia.

Siamo nella stagione 2013/2014, è il 76′ di Atalanta-Napoli. Una partita sfortunata per il Napoli di Benitez che è sotto per ben 3 a 0. Al posto di Reivelliere fa il suo esordio con il numero 31 il nuovo acquisto proveniente dal Saint-Étienne Faouzi Ghoulam. Da quella partita in poi l’algerino prende di prepotenza il suo posto da titolare nell’undici titolare di Rafa Benitez. Alla fine della stagione conquista anche i primi due trofei con la maglia azzurra: Supercoppa Italiana e Coppa Italia.

Il 2017/2018 è la stagione della consacrazione di Faouzi Ghoulam. In Europa si parla di lui come uno dei migliori terzini sinistri sul panorama mondiale. A Napoli iniziano ad arrivare le prime sirene di mercato da parte dei club inglesi. Nella stessa stagione, al 62′ di Hellas-Verona Napoli arriva la sua prima gioia in azzurro nel giorno della centesima presenza con la casacca azzurra. Poche giornate dopo arriva un altro gol, questa volta decisivo. All’83’ di Spal-Napoli su azione personale Ghoulam firma il 3 a 2 per gli azzurri. Il Napoli porta a casa 3 punti fondamentali.

Due mesi dopo, però, inizia il calvario. Il 1 Novembre 2017 è il giorno della sfida al Manchester City di Guardiola. Ghoulam, però, è costretto a lasciare in anticipo il campo a causa di un forte dolore al ginocchio destro. La diagnosi: rottura del legamento crociato. Le parole di Maruizio Sarri subito dopo la sconfitta nel match di Champions sono significative: ”L’infortunio di Ghoulam ha fatto la differenza per noi”.

Dopo essersi allenato per 98 giorni duramente per tornare a disposizione, l’8 Febbraio, arriva un’altra brutta notizia: durante un allenamento la rottura della rotula dello stesso ginocchio costringe Faouzi ad altri 92 giorni fuori.

Da quel momento in poi Ghoulam non è riuscito a riprendersi mai totalmente da questi duri infortuni. Una nuova operazione al ginocchio, inoltre, lo costringe ad altri 113 giorni di forfait.

L’8 Dicembre 2018 torna in campo. Dopo ben 400 giorni ed è il protagonista di Napoli-Frosinone: ben 2 assist e fascia da capitano con l’uscita dal campo di Marek Hamsik.

Dal 2019 in poi nuovi infortuni di natura muscolare non permettono al terzino di riprendersi totalmente il suo posto di titolare. Infatti nella stagione 2020/2021, appena ritornato a disposizione del mister Gennaro Gattuso al 20′ di Napoli-Bologna è costretto ad uscire nuovamente a causa di una distorsione. Distorsione che in realtà si rivelerà un’ulteriore lesione del legamento crociato, questa volta del ginocchio sinistro.

In questa stagione Ghoulam torna a disposizione di Luciano Spalletti che proprio in occasione di Napoli-Genoa al 77′ gli permette una lunga standing ovation. Alla fine dello stesso match il suo ultimo giro di campo. Il saluto dei tanti tifosi che gli tributano la propria riconoscenza. Un giocatore che nonostante i mille problemi fisici è sempre rimasto fedele alla causa azzurra, lottando per i colori della città che lo ha accolto.

Caro Faouzi,

questo è il saluto della nostra redazione a cui si accompagnano i ringraziamenti da parte di tutto il popolo azzurro. Napoli è e resterà sempre casa tua. #FG31