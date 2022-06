In questo momento dell’era De Laurentiis, in casa Napoli si sta vivendo un periodo particolare. Mai prima d’ora era avvenuta una situazione del genere, con la perdita a parametro zero di Insigne e con il rischio di perdere nel giro di un attimo tutti i nomi più importanti della rosa. Oltre all’ex capitano, la società azzurra rischia di cedere anche Koulibaly, Fabian Ruiz, Zielinski e Mertens. Una faccenda che non può permettersi visto che gli obiettivi della prossima stagione non saranno semplici da raggiungere.

Il Napoli dopo essersi avvicinato così tanto alla vittoria quest’anno, rischia di perdere tutta l’ossatura e l’esperienza della sua vecchia guardia. Ciò che sta accadendo vista la situazione delle dirette contendenti è molto preoccupante, perchè con gli acquisti di nuovi giocatori da parte di Inter, Juve e Milan la competitività è altissima.

Se non dovesse risolversi questa faccenda, il Napoli rischia grosso in quanto calciatori di quel calibro non potranno essere sostituiti facilmente da dei giocatori a basso prezzo, sui quali la società partenopea sta puntando. Per quanto possano essere degli ottimi prospetti, sono delle scommesse e non si saprà l’esito fin quando non dimostreranno i fatti sul campo. Il problema non riguarda le caratteristiche tecniche, ma una questione di leadership, esperienza e mentalità vincente di squadra.

La parola al momento spetta alla società la quale sta lavorando per risolvere questo punto focale di questa sessione estiva di mercato. Poi i fatti spetteranno al campo.