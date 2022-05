Quando Aurelio de Laurentiis portò Carlo Ancelotti sulla panchina azzurra nel 2018, le aspettative tra i tifosi si innalzarono alle stelle e accolsero il nuovo mister con grandissimo entusiasmo. Purtroppo però il caro Carletto ha lasciato tutti i tifosi azzurri con l’amaro in bocca, viste le prestazioni della squadra abbastanza deludenti.

Come dice il famoso detto: “Non è oro tutto ciò che luccica” è forse il caso di mister Ancelotti a Napoli?

Nel giro di un anno i tifosi azzurri hanno assistito a delle grandissime prestazioni, come ad esempio quelle con Liverpool e Psg. Ma hanno assistito anche alla disfatta azzurra del 2019; con prestazioni non all’altezza e una squadra che non funzionava. Ciò che portò a quel punto il Napoli fu una situazione generale di disordine e confusione tra dirigenza, allenatore e calciatori sfociata nel famoso ammutinamento e con il successivo esonero di mister Ancelotti.

In conclusione, Ancelotti è tra i più grandi allenatori della storia indubbiamente e di certo non verrà messo in discussione per quell’anno e mezzo sulla panchina azzurra. Se la sua esperienza alla guida del Napoli non è andata come previsto non si può fare nulla, anche se ci si aspettava di più. Con i record raggiunti quest’anno ha decisamente messo fine a ogni critica che gli si poteva fare.