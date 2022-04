Il punto sul Napoli Femminile: le azzurre vogliono la salvezza

Il Napoli Femminile, squadra che rappresenta il capoluogo partenopeo nella Serie A femminile, non si trova in buone acque. Infatti, le azzurre sono in zona retrocessione, ma a soli 3 punti dalla Fiorentina (quartultima). Le partenopee hanno perso, la scorsa giornata, una partita che forse ha segnato tutta la stagione: infatti il Napoli, nello scorso match, ha perso contro la Lazio, penultima in classifica. Le azzurre, in verità, hanno perso molti punti nel corso della stagione ed il cambio allenatore non ha sicuramente aiutato.

Adesso, però, bisogna pensare con fiducia alle prossime gare. Il campionato ripartirà la prossima settimana con sole tre partite prima della fine della stagione. Il Napoli dovrà affrontare il Sassuolo (squadra ostica), l’Empoli e il Pomigliano. Bisogna lottare fino alla fine per non avere ancora più rimorsi.