La stagione del Napoli può diventare un rimpianto?

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina della scorsa settimana il malumore è ritornato protagonista nei discorsi inerenti il Napoli e la stagione di Spalletti e dei suoi calciatori. Oggi Il Corriere dello Sport scrive addirittura di un possibile rimpianto, qualora il Napoli non dovesse vincere lo scudetto.

Ciò che rende quantomeno discutibile questo punto di vista è ricordare da dove partiva il Napoli nell’estate 2021. Reduce da un’ulteriore esclusione dalla Champions League, per il secondo anno di fila, con il capitano della squadra, Lorenzo Insigne, in scadenza e senza certezze sulla rosa che avrebbe avuto per questa stagione.

Ricordandoci queste premesse, come può essere un rimpianto già solo l’atto di lottare per lo scudetto? È vero, il Napoli ha sprecato molti match point per volare in testa alla classifica, e anche la sconfitta contro la Fiorentina a fine anno potrebbe pesare. Ma prima di parlare di delusione o di rimpianto, dovremmo sempre ricordarci del punto di partenza su cui Spalletti e Giuntoli hanno saputo ricostruire un ambiente che sembrava sportivamente morto.