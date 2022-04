Kvaratskhelia e il Napoli del futuro

È facile immaginare che quando gli esperti di mercato hanno avvicinato il nome di Khvicha Kvaratskhelia a quello del Napoli, i cuori dei tifosi non si saranno scaldati, anzi, lo scetticismo avrà preso piede piuttosto agevolmente.

Eppure non si può far altro che constatare, a partire dall’interesse del Napoli per un profilo come quello del georgiano (l’affare è praticamente fatto, stando alle ultime notizie e a come ne ha parlato Giuntoli), la nuova strategia azzurra sul mercato. Che poi non è altro che quella che ha reso grande il Napoli di De Laurentiis: puntare su profili giovani, che ancora non hanno dato il meglio di sé e su cui puntare per aprire un ciclo duraturo.

Quando il Napoli ha deciso di puntare su profili già “pronti” e affermati, come Manolas e Lozano, non sempre è rientrato degli investimenti fatti, anche solo per il rendimento offerto. Con il nuovo Fair Play finanziario alle porte, ben venga un cambio di rotta del Napoli e di De Laurentiis, che forse ha capito quale dev’essere la reale dimensione del Napoli.