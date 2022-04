Napoli, hai un altro Zanoli

Nella settimana di Alessandro Zanoli, terzino destro, classe 2001, che ha esordito – egregiamente – dal primo minuto in Serie A, contro l’Atalanta; c’è anche un altro giovane di proprietà del Napoli, che si è messo in mostra in serie cadetta. Gianluca Gaetano sta disputando la sua migliore stagione, in Serie B, con la Cremonese. Il classe 2000 di Cimitile è il miglior centrocampista U23 del campionato cadetto per gol+assist (5+4) al pari dello juventino Fagioli (3+6). Il numero 70 dei giallorossi, leader della classifica del campionato cadetto, è andato in gol dopo un incredibile slalom tra i difensori avversari. Gaetano, a fine stagione, tornerà alla base, dove ad attenderlo ci sarà Spalletti. La sensazione è che sia pronto per un’esperienza in Serie A, magari ancora in prestito alla Cremonese.