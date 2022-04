Il Punto sul Campionato – Napoli, sei lì! Il Milan si inceppa, l’Inter tra mille polemiche. Tutti i temi della trentunesima giornata

La trentunesima giornata di Campionato ha riacceso come non mai la lotta scudetto. Poteva essere la giornata dell’allungo forse decisivo per il Milan, ma a San Siro è arrivato un pareggio contro un buon Bologna. Mentre le dirette avversarie, ovvero Napoli e Inter, con sfide ben più pesanti da sostenere, hanno ottenuto 3 punti dal grande peso. I primi, hanno sconfitto l’Atalanta con una prova da grande squadra, i secondi, hanno avuto la meglio sulla Juventus non senza polemiche. Le altre squadre in concorrenza per l’Europa, ovvero Roma, Lazio e Fiorentina, trovano il successo, e mettono pepe anche nella bagarre per conquistare un posto in una competizione Europea.

Il Napoli, con una prova di forza e carattere, riesce ad avere la meglio sull’Atalanta. Gli azzurri sono stati abili a sfruttare le proprie occasioni, colpendo gli avversari con affondi precisi e ben studiati, come la palla inattiva che ha portato al gol di Matteo Politano. Per il resto, una prova di sacrificio e di battaglia che ha portato 3 punti che hanno un sapore dolcissimo. Luciano Spalletti ha preparato benissimo il match, in particolare vincendo la scommessa Alessandro Zanoli. Male la squadra di Gian Piero Gasperini, spesso fumosa e poco lucida in attacco. Probabilmente la testa è all’Europa League, ma sono mancate tante cose davanti, oltre ai tanti errori tecnici e difensivi.

Il Derby d’Italia se lo aggiudica l’Inter, che supera la Juventus al termine di una partita di grande sofferenza. Come di consueto, non sono mancate le polemiche che spesso hanno accompagnato i fatti di questa storica sfida. Uno di questi è il gol della vittoria dei nerazzurri. Un rigore trasformato da Hakan Calhanoglu dopo una ripetizione che ha lasciato spazio a varie discussioni. I 90 minuti di gioco hanno visto i bianconeri interpretare la partita decisamente meglio degli avversari. Tuttavia, un po’ di sfortuna ha impedito loro di mantenere la lunga striscia d’imbattibilità.

Massimiliano Allegri così piò dire definitivamente addio al sogno scudetto. Per quello bisognerà tentare nella prossima stagione. Mentre per Simone Inzaghi è un successo pesantissimo, che va contestualizzato per quel che ne è venuto fuori, ma che consente ai suoi di riproporsi fortemente in corsa per lo scudetto. E chissà che questa vittoria non possa sbloccare mentalmente la Beneamata. Rispetto a Napoli e Milan, il calendario è più semplice. Sicuramente ci sarà da porre qualche aggiustamento alla proposta, ma psicologicamente è una vittoria che potrebbe avere il suo peso.

Questa giornata poteva essere un’occasione d’oro per il Milan per allungare il vantaggio sulle dirette concorrenti, ma così non è stato. Anzi, con il Bologna è arrivato l’ennesimo tentennamento con una cosiddetta “piccola”. La squadra di Stefano Pioli non è riuscita a superare la buona resistenza praticata dai felsinei, che hanno imposto il pareggio. I padroni di casa hanno creato numerose occasioni, risultando talvolta sterili, e in altre trovando l’opposizione degli avversari. È questo il limite principale dei rossoneri: il non riuscire ad approfittare di opportunità golose come questa. Le dirette concorrenti per il titolo, in una giornata sfavorevole, sono riuscite a guadagnare terreno.

La Roma ha la meglio sulla Sampdoria, e ottiene il decimo risultato utile consecutivo. Basta un sussulto di Henrikh Mkhitaryan, a cui è seguita una tranquilla gestione.per portare a casa i 3 punti e non solo stabilirsi in quinta posizione, ma anche portarsi a -5 dalla Juventus. Non sempre la squadra di José Mourinho è stata bellissima, anche in questa striscia di risultati positivi, ma la classifica parla chiaro: i suoi ci sono e daranno filo da torcere a tutti da qua al termine della stagione. Per Marco Giampaolo la situazione resta non semplice. C’è bisogno di qualcosa in più per evitare enormi rischi in questo finale di stagione.

La Lazio si mette alle spalle il brutto ko nel derby e batte con il risultato di 2-1 il Sassuolo. Una buona prova per la squadra di Maurizio Sarri, che ha meritato il successo senza dover soffrire in maniera eccessiva. Un risultato che appare ancora più importante se si nota la svolta mentale del gruppo. Ci sono stati sì dei rischi, ma sempre ben controllati ed evitando che portassero troppi pericoli. I biancocelesti possono così proseguire nella loro corsa per l’Europa League. Un piccolo passo indietro per gli uomini di Alessio Dionisi, che sono apparsi meno lucidi e spensierati del solito.

Successo per la Fiorentina, che ha la meglio sull’Empoli, non senza polemiche. Ben 2 i gol annullati nel corso del match. In particolare, gli empolesi recriminano per il secondo giallo a Sebastiano Luperto, considerato eccessivo. Per il resto, la squadra di Vincenzo Italiano ha giocato sicuramente meglio, creando le occasioni più pericolose. Una vittoria importante perché permette ai gigliati di poter combattere per l’Europa e di non staccarsi dal treno. La prossima sfida per i partenopei sarà tutt’altro che facile. Bisognerà fare molta attenzione all’agonismo viola e saper sfruttare al meglio le occasioni che di volta in volta verranno concesse.

L’Hellas Verona infligge la prima sconfitta al Genoa targato Alexander Blessin. Agli scaligeri è bastata la zampata di Giovanni Simeone per portare a casa la vittoria. Una partita nel complesso meritata dai padroni di casa, che sono apparsi più aggressivi e in palla rispetto agli avversari. Se la classifica dei gialloblù è più che soddisfacente, non è certamente così per il Grifone. I problemi in zona offensiva sono ben noti, e stanno creando non poche difficoltà nel percorso dei liguri. In questo momento non manca la quadra, ma davanti a inceppi simili che perpetuano nel corso di tutta la stagione, appare difficile porre un sostanzioso rimedio che possa condurre alla salvezza. Sarà necessario lottare.

L’Udinese ipoteca la salvezza travolgendo il Cagliari in grande stile. Dopo l’iniziale svantaggio, i friulani hanno spinto sull’acceleratore, e hanno inflitto ben 5 gol agli avversari, 3 dei quali segnati da Beto, che rompe il suo digiuno personale nel migliore dei modi. Un grosso sorriso per Gabriele Cioffi. I suoi in contropiede sono formidabili, e hanno più volte seminato il panico nella difesa degli avversari. Questo successo è la certificazione del buon lavoro svolto in questi mesi. Si mette male per Walter Mazzarri. Quella squadra in grado di fare molto bene nei primi mesi dell’anno sembra non esserci più. Le 4 sconfitte consecutive pesano, ed ora il rischio retrocessione torna a farsi sentire.

Vittoria importantissima per lo Spezia contro il Venezia. Un successo che permette alla squadra di Thiago Motta di ipotecare una salvezza che a inizio stagione sembrava un miraggio. Gli aquilotti sono stati abili a sfruttare un errore di Mattia Caldara per siglare il gol dell’1-0 di Emmanuel Gyasi. Questo arriva al termine di una partita molto equilibrata e combattuta, dove a trionfare è stato il maggior spirito dei liguri che anche se con un po’ di fortuna, non hanno smesso di credere alla possibilità di portare a casa i 3 punti. Il calendario che si presenta dinanzi è molto difficile, ma il margine dal fondo della classifica è piuttosto tranquillizzante. Sarà importante non mollare. Sconfitta che inguaia la squadra di Paolo Zanetti. Il gruppo pare aver perso quella abilità che aveva permesso loro di ottenere tanti riscontri positivi nel girone d’andata.

Il Torino torna al successo dopo oltre due mesi. In casa della Salernitana è arrivato il minimo risultato, ma quanto basta per riaccumulare qualche certezza e guadagnare i 3 punti. Una partita sporca risolta dal calcio di rigore (fatto ribattere) di Andrea Belotti. Una gara non bellissima in cui è risultata più fruttuosa la buona organizzazione torinista, che non è apparsa brillante come in altre occasioni, ma ha retto quanto basta. Dolorosa la sconfitta per la squadra di Davide Nicola. Ora la salvezza appare come un miraggio. In una sfida del genere era importante dare qualcosa in più.

RISULTATI

Spezia-Venezia 1-0 (90+4’ E. Gyasi)

Lazio-Sassuolo 2-1 (17’ M. Lazzari, 51’ S. Milinkovic-Savic – 90+4’ H. J. Traorè)

Salernitana-Torino 0-1 (18’ A. Belotti (R))

Fiorentina-Empoli 1-0 (58’ N. Gonzalez)

Atalanta-Napoli 1-3 (58’ M. De Roon – 14’ L. Insigne (R), 37’ M. Politano, 81’ E. Elmas)

Udinese-Cagliari 5-1 (38’ R. Becao, 45’, 49’, 73’ Beto, 59’ N. Molina – 32’ J. Pedro)

Sampdoria-Roma 0-1 (27’ H. Mkhitaryan)

Juventus-Inter 0-1 (45+5’ H. Calhanoglu (R))

Hellas Verona-Genoa 1-0 (5’ G. Simeone)

Milan-Bologna 0-0