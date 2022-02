Napoli-Inter, la febbre del sabato sera e tanto altro ancora

Il calciatore del Milan Sandro Tonali ha mostrato ai social tutta la trepidazione che lo avvicinava al derby della Madonnina, lui che da sempre è tifoso rossonero e non ha mai nascosto la sua fede calcistica, pubblica qualche giorno prima su Instagram un post che recita: “è quella settimana lì…”. Un sentimento molto molto simile si vive in queste ore in una città distante circa 800 km, città che vive di sogni e pallone e non vuole smettere di sognare.

Dopo la domenica veneziana gli azzurri si trovano stracolmi di gioia ma anche di aspettative, nessuna pressione dovrebbe turbare questo gruppo e siamo certi ormai della tenuta mentale-agonistica di questi calciatori, ma quando ti aspettano certe notti non puoi non sentire qualche brivido. Luciano Spalletti non fa altro che elogiare i suoi ragazzi in conferenza stampa e fa il massimo per tenerli sulla corda, il gruppo risponde bene e lo dimostra un eccezionale 2022 fin qui.

Il Napoli non è ancora stato sconfitto in campionato e l’unico risultato diverso dalla vittoria è stato il pareggio in casa della Juventus, match nel quale gli azzurri erano anche passati in vantaggio, di mezzo c’è solo l’eliminazione dalla Coppa Italia subita dalla Fiorentina. Anche in quel caso questa squadra non ha dato eccessivi segni di disorientamento e ha costruito i presupposti per un finale da favola.

Manca ancora molto al termine del campionato ma la sensazione che si possa fare ancora molto è forte, tutti sono interpreti eccellenti delle mansioni affidate e il tecnico ex Inter sa di potersi fidare anche delle comuni “seconde linee”. Proprio l’Inter attende con la bocca spalancata e potrà essere croce o delizia per il campionato del Napoli. Il Maradona ha già risposto presente dal canto suo, nonostante le limitazioni sanitarie note a tutti, sarà sold-out per accogliere i neroazzurri.

Le date degli esami sono spesso un problema per gli studenti e anche i più attenti lasciano trasparire timore, stavolta è diverso però. Si può diventare grandi e aprire un varco fondamentale, tutti insieme, sabato 12 febbraio 2022.