NAPOLI FEMMINILE – Sconfitta a Torino contro la Juventus: bianconere superiori!

Il Napoli Femminile ha perso, in maniera comunque decorosa guardando l’avversario, la sfida di oggi a Torino contro la Juventus. Il Napoli, con questa sconfitta, rimane a 4 punti ed entra in zona retrocessione con la vittoria della Sampdoria contro l’Inter. Il Mister Pistolesi decide di iniziare la partita con un 3-5-2. Di seguito le azzurre:

Napoli (3-5-2): Aguirre; Erzen, Garnier, Di Marino, Corrado (29’ pt Acuti), Abrahamsson; Goldoni, Gonzalez (46′ Kuenrath), Colombo (46′ Popadinova); Chatznikolau, Jaimes.

La partita comincia nel peggiore dei modi per le azzurre che prendono il gol dopo solamente 37 secondi di gioco. Infatti la Caruso, che era completamente sola in area, deve solo appoggiare il pallone in rete con Aguirre che non può fare nulla. Le azzurre vanno in confusione e le bianconere sfruttano il momento per raddoppiare. Infatti al quinto minuto arriva anche il gol di Cernola con partecipazione di Aguirre. Infatti la spagnola respinge un tiro da fuori di Staskova proprio sui piedi della centrocampista. Al 28esimo però Aguirre si rende protagonista di un ottimo intervento su Bonfantini facendosi perdonare.

Nel secondo tempo le azzurre, invece, partono all’attacco. Infatti al 69esimo c’è uno scontro tra Pedersen e Goldoni con l’arbitro che però lascia continuare. Mister Pistolesi esagera e viene anche ammonito dall’arbitro. il rigore però sembrava netto. Al 76esimo un’indemoniata Stoskava non trova di pochi centimetri la rete mentre all’85esimo è Anguirre a negare la gioia del gol. La partita finisce dopo due minuti di recupero.

Il campionato si ferma fino al 31 ottobre, data in cui le azzurre avranno una partita importantissima contro la Sampdoria (ore 13:30). Infatti vincendo, al posto del Napoli, in zona retrocessione ci andrebbero le blucerchiate. Adesso Napoli bisogna vincere!