NAPOLI FEMMINILE – Punto prezioso per le azzurre a Verona!

Il Napoli Femminile ha conquistato un punto importantissimo nella partita di oggi contro l’Hellas Verona in trasferta. Il Napoli, con questo pomeriggio, arriva a 4 punti e conquista il secondo risultato utile dopo la vittoria con la Fiorentina. Il mister Pistolesi decide di entrare in campo con il 4-4-2, di seguito la formazione ufficiale:

Napoli (4-4-2): Aguirre, Garnier, Di Marino, Abrahamsson, Imprezzabile, Sara Tui, Colombo, Toniolo, Goldoni, Erzen, Acuti.

Partita molto scialba con le due squadre che nel primo tempo si studiano con una occasione per parte: la Goldoni sfiora il gol su calcio di punizione al 33esimo mentre al 40esimo il Verona risponde con Pasini, Aguirre si fa trovare pronta. La partita entra nel vivo nel secondo tempo: le azzurre tentano più volte di far male l’Hellas in contropiede con le veronesi che impostano la gara. Il Napoli ha avuto un’altra occasione con la solita Goldoni mentre l’Hellas ha sfiorato nei minuti finali il colpaccio con Rognoni, ma Aguirre anche in questo caso si fa trovare pronta. Gara splendida dell’iberica. Un avvenimento molto importante è invece l’esordio della piccola Aurora Penna per le azzurre, classe 2005, che ha giocato gli ultimi cinque minuti della gara.

Il Napoli conquista un ottimo risultato in ottica salvezza e, in attesa della fine del turno, raggiunge il sesto posto. La prossima giornata il Napoli giocherà a Cercola contro il Milan, 3 ottobre ore 12:30. Partita molto difficile per le azzurre che vorranno dare filo da torcere alle rossonere. La partita sarà visibile su TIM Vision.