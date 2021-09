Leicester-Napoli: vincere sulla scia dell’entusiasmo!

Il Napoli, giovedì, sarà impegnato nella sfida difficilissima contro il Leicester del fenomeno Jamie Vardy. Gli inglesi, conosciuti in tutto il mondo per la conquista del titolo nel 2016, sono dati per favoriti contro un Napoli che potrebbe non avere Ospina e Osimhen. Gli azzurri, reduci dalla vittoria con la Juventus, devono subito partire con il piede giusto per puntare alla qualificazione diretta agli ottavi. Infatti solamente i primi andranno direttamente agli ottavi con i secondi che giocheranno con le terze della Champions League. Una carta fondamentale sarà l’entusiasmo di questi giorni che potrebbe mettere le ali alla squadra di Spalletti.