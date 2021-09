Coppa d’Africa. Quanto peserà sulla stagione del Napoli?

Nel mese di gennaio del 2022 si svolgerà la Coppa d’Africa. Competizione alla quale prenderanno parte alcuni giocatori del Napoli. Il peso specifico è enorme, infatti due pilastri come Kalidou Koulibaly (capitano del Senegal) e Victor Osimhen (principale arma offensiva della Nigeria) lasceranno temporaneamente Napoli per giocare il torneo. Sarà certa anche la partenza di André Frank Zambo Anguissa, colpo last minute del calciomercato e punto fermo del centrocampo del Camerun, nazione ospitante. In forse le chiamate di Adam Ounas e Faouzi Ghoulam, entrambi algerini. Il primo dovrà battersi con una concorrenza spietata, per il secondo molto dipenderà dalla condizione fisica. Quali sono i temi e le problematiche che potrebbero spuntare in un momento molto delicato della stagione?

Già, perché eccetto il big match contro la Juventus, per il quale i giocatori sono in forse, il periodo di svolgimento del torneo non prevede partite dalla difficoltà proibitiva (Sampdoria, Bologna, Salernitana, Venezia). Ma è stato sottovalutato un aspetto, ovvero quello della preparazione fisica. La Coppa d’Africa si gioca su ritmi molto diversi rispetto a quelli del calcio europeo. Riadattarsi non è facile, richiede del tempo che nel periodo di febbraio, ovvero il più delicato dell’intera stagione, non è semplice da trovare come si pensa. Non è scontato che i calciatori impegnati tornino immediatamente ai livelli a cui sono abituati. Spesso hanno bisogno di un periodo di riposo.

Koulibaly, dopo aver giocato l’ultima edizione della manifestazione, ha attraversato quello che è forse il suo peggior periodo da quando veste la maglia del Napoli. In quei mesi è sembrato di veder giocare un suo sosia. Ci è voluto un periodo di pausa come il lockdown per consentirgli di recuperare con più calma. Si può rischiare di affrontare una situazione simile durante un periodo cruciale dell’annata? Soprattutto perché il pericolo maggiore è quello di ritrovarsi senza spina dorsale quando si giocheranno partite determinanti sia per il campionato che per eventuali sfide nelle coppe. Il rendimento del centrale senegalese è indiscutibile. È l’imperatore della difesa partenopea. Con lui, sembra che gli altri giochino ad un livello superiore. E ogni sua assenza pesa come un macigno. Il reparto appare meno sicuro e macchinoso.

Le alternative non mancano, la coppia Manolas-Rrahmani ha dimostrato di essere affidabile nel corso della passata stagione, anche se l’assenza di Koulibaly si sente. Inoltre, costringerebbe il Napoli a giocare con gli uomini contati, specie in caso di assenza di Ghoulam, che sia per non aver recuperato dall’infortunio o per un’eventuale partenza. Juan Jesus, uomo polivalente ingaggiato nella sessione di calciomercato, verrebbe impiegato come vice Mario Rui, lasciando eventualmente scoperta la casella del difensore centrale. Manca una vera e propria alternativa di gioco – non solo di uomini – che non faccia rimpiangere Kalidou. È un enorme mancanza, soprattutto considerando che non è scontato rivederlo ai suoi livelli abituali una volta che farà ritorno a Napoli.

È complessa anche la situazione di Victor Osimhen, uomo che permette di far girare il reparto offensivo. Questa deve essere per lui la stagione della consacrazione. È finito il tempo delle aspettative, dei “se” e dei “ma”, Victor deve dimostrare di valere la cifra per la quale è stato acquistato. Motivo per cui su di lui ci saranno grandi aspettative e delle grandi responsabilità. Sarà suo il compito di portare gol oltre che fisicità in attacco. La sua partenza equivarrà alla perdita di un valore molto importante. Dunque, starà a Luciano Spalletti saper rimediare alla sua assenza, studiando nuove soluzioni.

La prima potrebbe essere quella di Andrea Petagna, ma la questione della sua mancata cessione è stata gestita molto male dalla società. Prima del match contro il Genoa era dato per partente. Dopo il decisivo gol siglato ai rossoblù è cambiato il suo destino. È sicuramente un bene che sia rimasto, visto che è un valore ed un tipo di giocatore di cui altrimenti il Napoli non avrebbe disposto, ma osservare una situazione simile alla fine del mercato è inaccettabile. Sta a significare che un eventuale lavoro su di lui non era considerato di primo interesse rispetto ad altri. Uno dei compiti di Spalletti sarà quello di trovargli una giusta collocazione all’interno della squadra, viste le sue caratteristiche, molto differenti da quelle di Osimhen.

Il falso nueve è una buona soluzione, specie immaginando i valori a disposizione del Napoli. Però non sempre risulta efficace, in particolare se manca un uomo di peso pronto a subentrare (questo spiega l’importanza di Petagna in rosa). Il rientro di Dries Mertens è da valutare. Il belga è reduce da una stagione piena di problemi fisici. Ciò nonostante quando è stato bene ha dimostrato di essere un giocatore di primo livello. Spalletti dovrà lavorare anche sulla sua collocazione. Sembra più ovvia la soluzione di schierarlo al centro dell’attacco, ma chissà che il mister non abbia in mente delle idee molto stuzzicanti, come l’attacco a 2 o di provarlo sulla fascia. Dunque, sono tante le possibilità per rimediare all’assenza di Osimhen. Bisognerà studiarle con molta attenzione visto che potrebbero tornare di grande importanza.

Anguissa è un enorme punto interrogativo. Il centrocampista arrivato dal Fulham non ha ancora avuto modo di potersi far vedere con la maglia azzurra. È da capire quale sarà il suo impatto e utilizzo nel corso di questa stagione. È ipotizzabile che venga schierato come mediano in un centrocampo a due o come vertice basso. Possibile anche un suo utilizzo come mezz’ala.

L’unica certezza è che il camerunense va ad ampliare un reparto che ha sì giocatori di grande qualità, ma piuttosto povero numericamente (in particolare prima del suo arrivo) e soprattutto poco vario. La sua partenza significa avere un elemento in meno in una zona del campo dove il problema potrebbe essere quello di non avere a disposizione una grande varietà di uomini. Al momento, sembra che le soluzioni ci siano, ma nel caso l’ex Villarreal diventasse un punto fermo della squadra, la sua assenza potrebbe essere un problema non da poco.

Più difficile, ma non impossibile, che vengano impiegati Adam Ounas e Faouzi Ghoulam. L’esterno offensivo dovrà battere la concorrenza di gente stabilizzata all’interno della nazionale algerina come Rachid Ghezzal e Sofiane Feghouli, visto che Riyad Mahrez è intoccabile. L’esterno basso, alle prese con continui problemi fisici, è stato per tanto tempo un punto fermo dell’Algeria. Il lungo calvario gli ha fatto perdere il posto in Nazionale. Ciò che non sembra essere scomparso è il suo talento. Nel caso avesse la possibilità, partirebbe per la manifestazione. Magari si parla di due giocatori che hanno un ruolo più marginale all’interno della squadra e con poche probabilità di partire. Ma una loro eventuale partenza che impatto potrebbe avere?

Ounas non è un titolare, ma si tratta di una buona alternativa, specie a gara in corso durante partite chiuse e difficili da sbloccare. Anche lui rappresenta un valore all’interno della rosa del Napoli. Certamente non mancano uomini in quella posizione, ma una sua assenza non va sottovalutata e considerata come un qualcosa a cui rimediare con semplicità.

Ghoulam al momento è un’alternativa, ma la speranza, anche se remota, è quella che possa tornare ai livelli antecedenti il brutto infortunio. Il terzino sinistro è da anni il tallone d’Achille del Napoli: la zona in cui è stato difficile trovare una soluzione all’infortunio dell’algerino. Da quel maledetto primo novembre 2017, gli infortuni hanno rovinato la carriera di Faouzi, proprio mentre era all’apice. Motivo per cui in Nazionale non è più un punto fermo come un tempo. Il calciatore ha saltato la Coppa d’Africa del 2019 (vinta proprio dall’Algeria) per riprendersi al meglio.

Sono passati circa 6 mesi dal suo ultimo e doloroso infortunio, e il calvario sembra non finire mai. Non manca però la voglia di lavorare e di poterlo recuperare, anche solo in parte. Fatto sta che un suo recupero significherebbe una sua partenza a gennaio. Che sempre nel caso tornasse ad un buon livello di forma, potrebbe risultare un problema non semplice da risolvere per Spalletti.

Parlare di certezze ad oggi è impossibile. Da qua a gennaio può accadere di tutto. È però chiaro come si sia prestata poca attenzione alla presenza di questo torneo nel mezzo della stagione e di come possa influire. Bisognava studiare il mercato con più attenzione. I “se” ed i “ma” significano molto poco, però un minimo di studio in più non avrebbe fatto male. Un calciatore come Petagna, vista la situazione, andava valorizzato fin da subito. Altrimenti bisognava rimpiazzarlo in maniera adeguata, cosa molto difficile da attuare negli ultimi giorni di mercato. Non si può rischiare di perdere Manolas in questa maniera. Il mancato acquisto di un terzino sinistro risulta essere un errore ancor più grave se si pensa a tutta la situazione.

Intervenire con poca lucidità nel mercato di gennaio per rimpiazzare quell’elemento in particolare sarebbe abbastanza ridicolo. Certe problematiche vanno risolte in anticipo, anche andando in contro a rischi non previsti. Ancor più ridicolo è sperare in un’uscita prematura delle varie Nazionali. Non solo perché sono tra le più forti della rappresentativa, ma perché mostra ancor di più quanto si sia programmata con poca attenzione la stagione da parte della dirigenza. Tuttavia, c’è tempo a disposizione per lavorare, studiare alternative, contromosse. Luciano Spalletti, un tecnico sicuramente esperto, avrà quest’altro compito da risolvere. Non è semplice, ma visti gli errori commessi nel calciomercato, è arrivato il momento di rimediare con nuove idee di gioco e di organizzazione.