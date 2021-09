Perché il mercato del Napoli non è da considerarsi fallimentare

“Portateci un terzino. Ma il centrocampista arriva?”

Queste due invocazioni (se così possiamo definirle) sono state pronunciate esasperatamente e a gran voce dai tifosi nel corso dell’estate. Dopo la disfatta di Napoli-Verona si attendevano risposte, alcune delle quali non sono mai arrivate, altre che i sostenitori partenopei speravano arrivassero in fase di calciomercato. Due innesti in mezzo al campo, un rinforzo in porta e varie cessioni, ma giusto quelle necessarie. Ecco una serie di motivi per cui il mercato del Napoli non è da ritenersi fallimentare:

Tre le cessioni principali (e tutte a zero)

L’unico punto su cui si può relativamente avere qualche dubbio riguarda le tre cessioni avvenute ad inizio mercato. Il riferimento è chiaramente ai tre calciatori che sono andati via a zero, ossia Hysaj e Maksimovic, per la scadenza di contratto, e Bakayoko, per la fine del prestito.

Ci si aspettava, magari, che la società operasse uno o due acquisti nell’immediato, essendosi ritrovata i primi di luglio già con tre calciatori in meno nella rosa. Da qui è nata l’esigenza di un terzino, nello specifico sinistro visto il rientro di Malcuit a destra, e successivamente di un centrocampista. In ordine, le mosse del Napoli sono state le seguenti:

Confermare Malcuit come vice Di Lorenzo a destra;

come vice Di Lorenzo a destra; Ufficializzare l’ingaggio a zero di Juan Jesus , impiegabile come quarto centrale ma all’occorrenza anche a sinistra;

l’ingaggio a zero di , impiegabile come quarto centrale ma all’occorrenza anche a sinistra; Confermare la permanenza degli altri tre centrali , Koulibaly, Manolas e Rrahmani, e di Mario Rui, nonostante le voci che lo vedevano vicino al Galatasaray;

, Koulibaly, Manolas e Rrahmani, e di Mario Rui, nonostante le voci che lo vedevano vicino al Galatasaray; Confermare Zanoli , provato a sinistra durante il ritiro;

, provato a sinistra durante il ritiro; Ufficializzare l’acquisto di Zambo Anguissa , risolvendo i problemi a centrocampo;

l’acquisto di , risolvendo i problemi a centrocampo; Confermare, a sorpresa, la permanenza di Filippo Costa a sinistra, dopo la trattativa fallita con la Reggiana.

Per farla breve, sono stati tenuti i migliori (ma a questo ci arriviamo fra poco) e si è andati a risparmiare sulle entrate che, secondo i piani societari, dovevano essere soltanto dei piccoli ritocchi (Juan Jesus a zero, Anguissa in prestito oneroso da 600mila euro). Il ruolo dove i tifosi si aspettavano l’investimento di livello era senza dubbio il terzino sinistro; per mesi si è parlato di Emerson Palmieri, ma le esigenze economiche del Napoli (anche di questo parleremo a breve) hanno impedito un acquisto assai dispendioso.

Nessuna cessione importante

La necessità di abbassare il tetto ingaggi e una politica quest’anno come non mai conservatrice, hanno fatto sì che il Napoli non intraprendesse una campagna acquisti “faraonica”, come del resto nessuna squadra ha potuto fare. Ed è proprio il paragone con gli altri club di Serie A che ci porta ad analizzare l’altra faccia della medaglia: il Napoli, almeno tra le big, è la squadra che si è indebolita di meno.

Un aspetto che nei confronti diretti per accedere alla Champions può contare tanto. Il Napoli ha mantenuto tutta la formazione titolare, impedendo la partenza di quei giocatori per i quali si era parlato di cessione, sebbene la possibilità non si sia mai concretizzata. O meglio, non per tutti.

Contro le aspettative sono rimasti Ospina, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Insigne almeno per un’altra stagione, e soprattutto Kostas Manolas. Perché soprattutto? Perché il greco nelle ultime settimane di mercato pareva essere vicino all’addio. Ma se consideriamo quanto sarebbe stato difficile trovare un sostituto all’altezza in poco tempo, e quanto sarebbe stato inutile privarsi di un titolare che nelle prime due giornate di campionato ha dimostrato di poter dare molte garanzie, ecco come anche la sua permanenza è stata una decisione più che giusta.

Doveroso menzionare anche Ounas e Petagna, fino all’ultimo sul filo del rasoio ma che alla fine faranno parte della rosa 2021/2022. Resta il mancato rinnovo di Insigne, una pecca, risolvibile però anche al di fuori del mercato.

Meret, Ospina, Marfella…porta rinforzata?

Dopo i due mesi di trattative sono stati sciolti anche i dubbi relativi alla porta. Resta Meret, con la garanzia del posto da titolare, e resta Ospina, che continuerà a dare esperienza rappresentando una validissima alternativa. La novità è il ritorno di Davide Marfella: 21 anni, ex Primavera con esperienze al Bari e nelle serie minori, sarà lui a fare da terzo portiere.

Operazioni di sfoltimento e valorizzazione del settore giovanile

Tante, davvero tante le cessioni effettuate dal Napoli. Se da un lato c’era da mantenere i perni della rosa, dall’altro c’era bisogno di sfoltire liberandosi degli esuberi. I principali ad essere andati via, chi in prestito e chi no, sono stati Ciciretti, Folorunsho, Luperto, Contini, Zedadka, Palmiero, Machach, Gaetano e Tutino.

Merita una menzione speciale l’ultimo citato. Prodotto del settore giovanile, per diversi anni il Napoli lo ha mandato in prestito sperando di farlo crescere per poi cederlo per una cifra importante. Per 6 milioni di euro Gennaro Tutino si è accasato al Parma; il Napoli ha finalmente valorizzato il proprio settore giovanile? Parzialmente, ma si potrebbe pensar di sì.

Spalletti

L’unico grande acquisto di questa sessione estiva è stato l’allenatore. Chiuso il ciclo Gattuso, bisognava in qualche modo dare un segnale…e il segnale è stato l’arrivo di Luciano Spalletti. Per esperienza, e visto anche che conosce un paio di calciatori presenti in rosa, un colpo migliore difficilmente lo si poteva mettere a segno.

Napoli che dunque ha scelto di rinforzarsi tenendo i migliori e puntellando la rosa con rientri dai prestiti e pochi acquisti low cost. Non sarà un mercato da 10, né da 9 e nemmeno da 8…ma nell’ottica degli obiettivi stagionali non va affatto sottovalutato.