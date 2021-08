Osimhen Time: ecco perché può essere la stagione di Victor!

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, sarà la punta e la guida della squadra di Spalletti. L’attaccante nigeriano è al centro del progetto della società partenopea e questa deve essere la sua stagione. Prima di tutto è il secondo anno di serie A ed ha avuto modo di ambientarsi in una competizione certamente non facile. In secundis ha dimostrato di essere, senza infortuni, una vera forza della natura. Infatti Victor pur giocando 24 partite è andato lo stesso in doppia cifra. Il ragazzo ha dimostrato di avere doti incredibili e di avere le capacità di trasportare la squadra di Spalletti verso l’obiettivo più importante: il ritorno in Champions League. Adesso è tutto nelle mani di Osimhen: il ragazzo proveniente da Lagos può, anzi DEVE, scrivere la storia del Napoli e magari trasportare la città di Partenope verso un trionfo che manca da più di 30 anni.