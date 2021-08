Ormai l’attesa sta per finire; tra 6 giorni, si alzerà il sipario su una nuova stagione di Serie A, in cui il Napoli dovrà recitare un ruolo da protagonista e essere tra le papabili per il raggiungimento della lotta Champions.

Il primo avversario che il Napoli affronterà sarà il Venezia, squadra neopromossa che scenderà al Maradona domenica sera alle 20:45. In questo articolo analizzeremo lo status della squadra del Venezia.

Il club:

Il Venezia è un club che manca da tanto in Serie A, ma che di certo non è nuovo a questi palcoscenici; infatti, il club ha alle spalle già 12 partecipazioni in campionato ed è una piazza che ha lanciato tanti profili nel nostro calcio: in molti si ricordano il Venezia di Zamparini con Novellino in panchina e Marotta come dirigente all’alba della sua carriera. Nel 2002 arriva il fallimento e per anni la squadra veneta ha militato nei dilettanti. Tutto è cambiato con l’arrivo di Joe Tacopina, che da presidente del Venezia ha rilanciato il club con una riorganizzazione anche da un punto di vista delle strutture. Da quel momento, anche con l’arrivo di Inzaghi in panchina, il Venezia ha riconquistato la B e ha sfiorato anche la promozione in A. Dopo una stagione difficile, Tacopina ha lasciato il passo a Duncan Niederauer, che ha puntato sul tecnici emergenti come Dionisi, attuale tecnico del Sassuolo, e ora Zanetti.

Il profilo:

L’allenatore dei lagunari si chiama Paolo Zanetti ed è un debuttante; dopo una carriera da calciatore piena di infortuni, il tecnico ha iniziato nelle giovanili della Reggiana e sin dagli albori, ha dimostrato di essere un tecnico con idee ben precise e volenteroso di praticare un calcio offensivo, ottenendo ottimi risultati con il Sudtirol dove per due anni di fila viene eliminato ai playoff promozione. Nel 2019 firma con l’Ascoli, dove inizia ottimamente il campionato, ma poi viene esonerato a gennaio; nel settembre scorso, firma un biennale con il Venezia e lo porta in Serie A dopo che aveva iniziato la stagione per salvarsi. E, nonostante il corteggiamento dell’Udinese, ha deciso di rinnovare fino al 2025 con il Venezia.

La squadra:

Zanetti ama usare molto il 4-3-1-2, e quest’anno a Venezia potrà usufruire di una rosa giovane. Infatti, il ds Lupo e il dg Collauto hanno optato per scegliere dei profili giovani e adatti alle idee del mister.

In porta, ci sarà l’alternanza tra Lezzerini e l’esperto Maenpaa, arrivato a gennaio dell’anno scorso; al momento, sembra favorito il finlandese.

In difesa, il Venezia può contare su qualche elemento di esperienza: innanzitutto, i lagunari hanno preso in prestito Caldara dal Milan e il difensore spera di poter tornare la promessa vista all’Atalanta; con lui, dovrebbe giocare uno tra Ceccaroni, Modolo e Svoboda. Sulla fascia sinistra ci sarà l’esperto Molinaro, mentre a destra domenica debutterà un altro acquisto come Ebuehi dal Benfica.

e il difensore spera di poter tornare la promessa vista all’Atalanta; con lui, dovrebbe giocare uno tra Sulla fascia sinistra ci sarà l’esperto Molinaro, mentre a destra domenica debutterà un altro acquisto In mediana, è stata in gran parte confermata la linea formata da Vacca(che però sarà squalificato), Taugourdeau e Fiordilino, e come rinforzi sono arrivati due giovani prospetti dalla MLS come Tessmann e Busio.

e come rinforzi sono arrivati due giovani prospetti dalla MLS come Sulla trequarti, il titolare dovrebbe essere Aramu, ma il Venezia ha preso dal CSKA l’islandese Sigurdsson, che dà esperienza sulla trequarti. Occhio, però, anche alle sorprese come il giovane belga Heymans o Di Mariano.

che dà esperienza sulla trequarti. Occhio, però, anche Infine, in attacco, Zanetti ha l’imbarazzo della scelta per la coppia offensiva da schierare: infatti, dovrebbe giocare Forte come prima punta, con una seconda punta più leggera al suo fianco. Per tanto tempo, il Venezia ha accarezzato la suggestione Niang, ma alla fine ha preso dal Bruges l’ex Spezia Okereke. Partono un po’ più indietro nelle gerarchie i vari Bocalon, Johnsen e il giovane Karlsson.

Questa la probabile formazione di domenica dei lagunari;

Venezia(4-3-1-2): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Svoboda, Molinaro; Crnigoj, Taugourdeau, Tessmann; Aramu; Forte, Okereke.