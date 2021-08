Diario Castel di Sangro #2: se solo sognassimo Messi

E quindi Lionel Messi non giocherà più al Barcellona. Anzi, forse è meglio dire che molto probabilmente giocherà al PSG con Neymar, Mbappé, Sergio Ramos, Di Maria, Verratti, Hakimi, Donnarumma, Verratti e Marquinhos. Forse gli unici che ho saltato potrebbero essere Voldemort, Vegeta, Sirio il Dragone e Iron Man, ma non ci scommetterei. Insomma se il PSG fosse una squadra di scacchi invece che di calcio sarebbe uno di quei principianti che rinuncia a usare i pedoni per muovere alfieri, cavalli e regine senza senso rischiando lo scacco matto in poche mosse, ma con un’aria più aristocratica. Con questo non voglio dire che a prescindere il PSG non funzionerà, o che non vincerà la Champions o la Ligue 1 (anzi, magari potrebbe riuscire a vincerle entrambe), ma è anche vero che è difficile trovare un dream team esteso a così tanti ruoli nella storia del calcio.

Dall’altra parte è vero che Messi è forse ancora l’unico giocatore del mondo a deformare i contesti tecnici e psicologici in base alla sua presenza, al solo fatto che giochi per una squadra o per l’altra su un campo da calcio. Proprio per questo la maggior parte dei tifosi del Napoli sui social (ma in realtà anche a Castel di Sangro, per quanto ho potuto apprendere da questi due giorni) si sta chiedendo perché non potremmo sognarlo anche noi, se è già successo l’altra volta, perché in fondo se abbiamo avuto Maradona non potremmo avere anche lui. E da una parte questo istinto primordiale verso l’eccezionale effettivamente appartiene al fatto di aver visto il più epico e grande giocatore di sempre a distanza di offesa, quasi come se i tifosi del Napoli si fossero adagiati su un’idea Grandeur che in realtà non esiste o non dovrebbe considerando la sua storia pluri-fallimentare.

Comunque a mio avviso i problemi fondamentali della discussione sono tre: