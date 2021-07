Zedadka e Zanoli, chi sono i due giovani che hanno giocato ieri in amichevole

Valorizzare il proprio settore giovanile è diventato quasi un obbligo per le squadre che competono ad alti livelli e che vogliono portare avanti un progetto incentrato sugli stessi giovani. Il Napoli ci prova da molti anni, ma dopo l’esplosione di Lorenzo Insigne nessun altro giocatore proveniente dal vivaio o dalle giovanili è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio in prima squadra. Parlando invece di gente da far crescere per poi vendere a buon prezzo, ci sarebbero Gaetano e Tutino, ma per adesso più di tanto non sarà possibile ricavare dalla loro cessione.

Uno dei momenti in cui è possibile trarre maggiori spunti e osservare alcuni calciatori provenienti dalla “cantera” è proprio il ritiro estivo. Complici diverse assenze, a Dimaro sono presenti alcuni volti nuovi che sperano di mettersi in mostra e fare buona impressione. Nell’amichevole di ieri contro la Bassa Anaunia mister Spalletti ha fatto entrare in campo due ex Primavera. Parliamo di Alessandro Zanoli e Karim Zedadka, che con ogni probabilità saranno ceduti in prestito durante questa sessione di calciomercato. Ma scopriamo di più sui due profili che hanno debuttato in maglia azzurra:

Zedadka

Parliamo di due ragazzi acquistati dalla Primavera azzurra in quanto non provenienti direttamente dal vivaio azzurro. Di origini francesi, Karim Zedadka è nato nel 2000 ed è stato acquistato a titolo definitivo dal Nizza nel 2018, battendo la concorrenza del Leicester. Dopo un paio d’anni in Primavera, a settembre 2020 passa in prima squadra per poi essere ceduto in prestito alla Cavese (Serie C) nell’ottobre dello stesso anno. Pochi mesi e ritorno alla base nella sessione invernale di quest’anno.

Con il Napoli A Zedadka può vantare diverse convocazioni in partite ufficiali, anche europee; quest’anno in particolar modo la sua presenza in panchina è stata richiesta più volte a causa della grande quantità di infortuni dei calciatori azzurri. Forse leggermente svantaggiato dal punto di vista fisico (nonostante 182 cm di altezza), sembra però essere una delle prime scelte quando c’è da convocare i ragazzi più giovani.

Zedadka ha collezionato in tutto 46 presenze in Primavera (di cui 4 in Youth League) con 2 reti e 8 assist. Nel match di ieri ha giocato da ala sinistra nel 4-2-3-1, nonostante parta come centrocampista esterno. Da qui la sua duttilità, con la possibilità di adattarsi sulla fascia e giocare a piede invertito (il suo preferito è il destro). Il tempo dell’esordio in match ufficiali potrebbe non essere lontano.

Zanoli

Cresciuto nelle giovanili del Carpi (città dove è nato), Alessandro Zanoli è un terzino destro del 2000 che, come Zedadka, ha fatto il suo esordio nella ripresa di Napoli-Bassa Anaunia. Dopo un anno di prestito nella stagione 2018/19, il Napoli Primavera si è deciso ad acquistarlo a titolo definitivo per 1.5 milioni di euro, secondo Transfermarkt, battendo la concorrenza di squadre come Genoa e Torino.

Passato un anno, Zanoli è stato mandato in prestito al Legnago in Serie C. Qui ha collezionato 37 presenze (contro le 75 in Primavera) trovando anche il suo primo gol tra i professionisti. Alto 1.88, è anche lui molto duttile, dal momento che può ricoprire più ruoli in difesa e può fare anche l’esterno di centrocampo.

Dal 1′ luglio 2021 fa parte del Napoli A, e il suo futuro potrebbe addirittura essere in Serie B (clicca qui per saperne di più). Ci sarà tanta strada da fare, senza dubbio, ma l’apprezzamento di certo non manca.