TOP&FLOP – Napoli-Udinese, il migliore ed il peggiore in campo per gli azzurri

Finisce il match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A tra Napoli e Udinese. Gli azzurri battono i bianconeri per 5-1 conquistando una vittoria importantissima in ottica Champions. Ad andare a segno è Zielinski, su ribattuta dopo la parata di Musso al tiro di Osimhen, Fabian Ruiz, con un gioiellino che mostra le qualità del suo sinistro educato, Lozano, dopo aver riconquistato il pallone su un errore di impostazione dei friulani, Di Lorenzo e Insigne. Per l’Udinese, invece, trova la rete Okaka. Ecco i top e flop individuati dalla redazione di MondoNapoli:

Top: Fabian Ruiz – Lo spagnolo compie una vera e propria magia, dando sfoggio del suo sinistro fatato, e Musso può solo guardare entrare in rete il pallone valido per il 2-0. Il calciatore azzurro ha confermato la sua grande qualità e anche grande tecnica. Ha gestito la partita in modo intelligente.



Flop: La redazione non ha individuato nessuno come peggiore tra gli azzurri.