Napoli-Inter: la giornata di domenica varrà più di un’intera stagione

Il Napoli, nella giornata di domenica, saprà il suo destino. Gli azzurri dovranno giocare contro la capolista Inter in una partita che si prospetta ai livelli di una battaglia. Anche perché i giocatori di Gattuso sapranno già l’esito di Atalanta-Juventus con una delle due compagini che per forza perderà punti. Il tecnico calabrese non potrà contare su Lozano ma solamente, forse segno del destino, sull’ex Matteo Politano. Il Napoli non può fallire l’occasione perché perdere punti contro la compagine milanese significa perdere il treno Champions con tutti i suoi guadagni. Una giornata che vale una stagione: un 18 aprile che, sia in caso positivo che negativo, non se ne andrà facilmente dalla mente dei tifosi partenopei