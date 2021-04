Osimhen, il protagonista del finale di stagione?

Il Napoli perde all’Allianz Stadium mettendo fine a una serie di risultati positivi. Una squadra che non ha potuto nulla contro i bianconeri che sapevano fin da subito quello che dovevano fare. Resta, però, la prestazione azzurra: un primo tempo da comparsa per poi venirne fuori nel secondo.

Non solo la prestazione, ma resta anche l’impatto positivo di Osimhen sulla partita. L’attaccante nigeriano è subentrato a Demme al 54′ minuto e ha cambiato il verso della gara. Ha dato profondità, ha recuperato diversi palloni e ha lottato su ogni azione. E come se non bastasse si è procurato anche il rigore, realizzato da Insigne, che ha dato alla squadra la speranza e la voglia di lottare fino all’ultimo secondo.

Risultato non positivo ma che non toglie però agli azzurri la speranza di credere in un posto in Champions. Perché, come scrive proprio Victor, ci sono ancora 9 finali da giocare ma soprattutto da vincere. E chissà, magari l’uomo in più e l’arma vincente di Gattuso sarà proprio Osimhen. Arrivato quest’estate a Napoli, con tante aspettative, che non ha potuto soddisfare a causa dell’infortunio che l’ha tenuto lontano dal campo. Questa è la possibilità del riscatto, quasi come un rigore al novantesimo, ora la palla passa a lui e a parlare sarà il campo.