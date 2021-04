Nove finali per toccar le stelle

Gli azzurri, dopo la sconfitta di ieri di Torino, sono costretti a vincerle tutte. Il quarto posto è un’impresa ardua ma non impossibile per una maglia che ha abituato i propri tifosi a favolosi o sciagurati colpi di scena. Gli azzurri devono avere la forza di rialzarsi per tornare a colpire. Ed adesso i partenopei hanno l’opportunità: infatti il Napoli avrà 9 partite per riscattare una stagione fatta da alti e bassi. Con due big match contro Inter e Lazio, tutti e due in casa, gli azzurri hanno la possibilità di fare punti con squadre che hanno tolto molti punti alle dirette avversarie. Adesso si vedrà la mentalità di una squadra e la forza del gruppo di Gattuso…perché la vera forza non si vede nel colpire, ma nel rialzarsi dopo esser andati al tappeto!