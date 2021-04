Juventus-Napoli, assalto al terzo posto

l recupero della quarta giornata di campionato tra Juventus e Napoli si giocherà, dopo 6 mesi di rinvii, mercoledì 7 aprile alle 18:45. La sfida tra bianconeri e azzurri non è mai stata una semplice sfida, e tantomeno lo sarà quest’anno. Infatti il big match non varrà semplici 3 punti ma un terzo posto temporaneo. I due club sono in bilico tra 4° e 5° posto, attualmente a pari punti, ma con una vittoria potrebbero scavalcare di un punto l’Atalanta che è terza in classifica. Ma come arrivano i due club alla battaglia?

La condizione della Juventus

La Juventus di Andrea Pirlo annovera alcune assenze rispetto all’organico intero. I bianconeri dovrebbero giocare senza Bonucci e Demiral, positivi al Covid, e a questi potrebbero aggiungersi Arthur, Dybala e Mckennie, che potrebbero essere lasciati ancora fuori dopo l’episodio della festa che li ha visti coinvolti, anche se è poco probabile considerato che si sono reintegrati al gruppo. Le ultime 5 partite dei bianconeri conta: 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il pareggio contro il Torino e la sconfitta contro il Benevento che pesano e incidono notevolmente sulla classifica ma anche sul morale della squadra di Torino.

La condizione del Napoli

Il Napoli di Gennaro Gattuso, invece, sta ritrovando tutti i suoi uomini. Nonostante i recuperi, però, non si è sicuri della disponibilità di Ospina, a causa di un infortunio in allenamento, e di Demme, per un infiammazione alla gamba. I due azzurri sono in dubbio per il match ma saranno monitorati e si vedrà se saranno nelle giuste condizioni per affrontare la partita. Il bilancio delle ultime 5 partite sorride la squadra partenopea: 4 vittorie e un pareggio. Di quei quattro successi consecutivi, due sono rispettivamente con Milan e Roma, anche loro compresi nella lotta per un posto in Champions.

Gli azzurri con un morale alto sono determinati a vincere e, guidati dal loro capitano Lorenzo Insigne in una condizione di forma strabiliante, proveranno a fare di tutto per espugnare l’Allianz Stadium al fine di tenere fede e onore a quello che è l’obiettivo: la CHAMPIONS LEAGUE.