FOCUS – Roma-Napoli: dove vederla e probabili formazioni

Allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena alle ore 20:45 il big match della 28esima giornata fra Roma e Napoli. Gli azzurri vittoriosi contro il Milan appena una settimana fa, devono continuare la striscia di risultati utili consecutivi e vincere uno scontro diretto importantissimo in chiave classifica. I giallorossi d’altro canto dopo la sconfitta in campionato con il Parma hanno subito rimediato strappando il pass europeo lo scorso giovedì e fra un mese se la vedranno con l’Ajax. Intanto le due compagini si affronteranno per conquistare il quinto posto in classifica per poi preparare l’aggancio al vagone del treno dei sogni, che porta in Champions League. Il momento di forma degli uomini di Fonseca è piuttosto altalenante; 2 vittorie, altrettante sconfitte e 1 pareggio: questo il bilancio nelle ultime 5 escludendo il doppio confronto in Europa con lo Shakthar. Per il Napoli invece la scena dopo l’eliminazione in EL è cambiato; 3 vittorie, 1 pareggio e solo 1 sconfitta contro l’Atalanta ormai alle spalle.

Questa sarà la sfida numero 148 fra le due compagini nel massimo campionato italiano. Ma nello stadio della capitale sarà la sfida numero 74. L’ultima vittoria del Napoli in trasferta contro la Roma in Serie A risale al marzo 2019, quando la Roma perse contro il Napoli per 1-4. L’ultimo pareggio nella capitale del Napoli in trasferta contro la Roma risale al lontano, ma non remoto, aprile del 2012, un 2-2 di cui ancora oggi si ricordano gli attimi, scanditi da gol ma soprattutto speranze in chiave classifica. L’ultima sconfitta dei partenopei in trasferta contro i capitolini risale al novembre 2019, finì 2-1 per i padroni di casa.

Dove vederla:

La partita sarà disponibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. Inoltre sarà anche disponibile in streaming su Sky go con un abbonamento calcio e sport; e su Now Tv con un abbonamento calcio.

Probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens